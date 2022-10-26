وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تُصدر تحديثًا لكشف طلبات تصاريح العمل وكالة الرأي الفلسطينية Snapchat يحصل على ميزات جديدة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أمطار متفرقة فوق معظم المناطق وكالة الرأي الفلسطينية بدء عودة خدمات "واتس آب" بعد تعطل التطبيق وكالة الرأي الفلسطينية تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية وكالة الرأي الفلسطينية مسيرات جماهيرية في قطاع غزة نصرةً لنابلس ودعمًا للضفة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مستوطن في عملية طعن شرق قلقيلية المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنًا مقدسيًا وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب خلال مواجهات في البيرة المحتلة
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

Snapchat يحصل على ميزات جديدة

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:28

Snapchat يحصل على ميزات جديدة
Snapchat يحصل على ميزات جديدة

أعلن القائمون على Snapchat أن مستخدمي الخدمات المدفوعة في التطبيق سيحصلون على ميزات جديدة ستجعل استعمال التطبيق أكثر متعة وعملية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مستخدمي خدمات +Snapchat المدفوعة ستتوفر لهم العديد من الميزات الجديدة، منها ميزة "Custom Notification Sounds" التي ستمكن المستخدم من تحديد نغمة خاصة لأصدقائه على التطبيق ليتمكن من معرفة المتصل به دون النظر إلى الهاتف أو الجهاز الذكي.

ومن الميزات المهمة التي سيحصل عليها المستخدمون أيضا ستكون ميزة Custom  Camera Color Border التي تساعدهم على تعيين ألوان محددة للخلفيات أثناء التقاط وتحميل الصور في التطبيق.

كما ستتوفر لمستخدمي التطبيق أيضا ميزة Custom Story Expiration التي تساعدهم على التحكم بالـ "القصص" التي ينشروها على صفحاتهم، وستمكنهم من مشاركة الصور واللقطات عبر هذه الخدمة لفترات محددة يعينونها يأنفسهم.

وسيحصل المستخدمون أيضا على رموز ووجوه تفاعلية جديدة لاستخدامها في ملفات تعريفهم الشخصية على التطبيق أو في الرسائل والمنشورات الخاصة بهم، كما ستتاح لهم العديد من الميزات الأخرى التي ستحسن إمكانية التحكم بواجهات الاستخدام.

المصدر: newsroom.snap

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟