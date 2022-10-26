وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تُصدر تحديثًا لكشف طلبات تصاريح العمل وكالة الرأي الفلسطينية Snapchat يحصل على ميزات جديدة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أمطار متفرقة فوق معظم المناطق وكالة الرأي الفلسطينية بدء عودة خدمات "واتس آب" بعد تعطل التطبيق وكالة الرأي الفلسطينية تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية وكالة الرأي الفلسطينية مسيرات جماهيرية في قطاع غزة نصرةً لنابلس ودعمًا للضفة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مستوطن في عملية طعن شرق قلقيلية المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنًا مقدسيًا وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب خلال مواجهات في البيرة المحتلة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إياد النابلسي، شقيق الشهيد إبراهيم، وعاثت في المنزل خرابًا بعد تفتيشه ومحاولة الاعتداء على والديه، والشاب يحيى مبروكة عم الشهيد أدهم "الشيشاني" بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في حي النمساوي، وكريم قادوس من قرية عراق بورين جنوب نابلس.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 4 أسرى محررين، وهم: محمود علاونة، بشار كنعان، أنس فواخرية، فرحات علاونة، والشاب أحمد ملايشة.

وفي الخليل، اعتقلت القوات الشاب باسل معن النمورة عقب اقتحام منزله بمدينة دورا، فيما اعتقل عبدو الرجبي من المنطقة الجنوبية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة تقوع في بيت لحم، المواطن طلال العمور، ونجله سند، والشاب أحمد ديرية من بيت فجار، بينما اعتقلت من قلقيلية، الفتيين أيهم عناية، ووديع عناية من بلدة عزون.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت القوات كلا من: أشرف برقان، كريم أبو جمل، أحمد أبو عيد، عبد الله الشيخ،  إبراهيم أبو عيد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟