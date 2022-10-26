الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إياد النابلسي، شقيق الشهيد إبراهيم، وعاثت في المنزل خرابًا بعد تفتيشه ومحاولة الاعتداء على والديه، والشاب يحيى مبروكة عم الشهيد أدهم "الشيشاني" بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته في حي النمساوي، وكريم قادوس من قرية عراق بورين جنوب نابلس.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 4 أسرى محررين، وهم: محمود علاونة، بشار كنعان، أنس فواخرية، فرحات علاونة، والشاب أحمد ملايشة.

وفي الخليل، اعتقلت القوات الشاب باسل معن النمورة عقب اقتحام منزله بمدينة دورا، فيما اعتقل عبدو الرجبي من المنطقة الجنوبية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة تقوع في بيت لحم، المواطن طلال العمور، ونجله سند، والشاب أحمد ديرية من بيت فجار، بينما اعتقلت من قلقيلية، الفتيين أيهم عناية، ووديع عناية من بلدة عزون.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت القوات كلا من: أشرف برقان، كريم أبو جمل، أحمد أبو عيد، عبد الله الشيخ، إبراهيم أبو عيد.