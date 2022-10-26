بيوم المرأة الفلسطينية .. أكثر من 30 أسيرة بسجون الاحتلال

الضفة المحتلة - الرأي

قالت وزارة الأسرى في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال أكثر من 30 امرأة فلسطينية في سجونه.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي يصادف بـ 26 أكتوبر، أن من بين الأسيرات 11 أمًّا وأسيرتان يخضعن للاعتقال الإداري التعسفي، وجميعهن يتعرضن لكافة أشكال التنكيل والحرمان والتعذيب.

وذكرت أن اعتقال الاحتلال لأكثر من 17 ألف امرأة فلسطينية منذ العام 1967 يثبت دورها الكبير وإسهامها في النضال الشعبي الفلسطيني، وقدرتها على المشاركة جنباً الى جنب في مواجهة هذا المحتل، وتحملها مرارة الفقدان وعذابات السجون.

ووجهت الوزارة، تحية إجلال واكبار للمرأة الفلسطينية وللأسيرات الماجدات في سجون الاحتلال اللواتي قدمن أعمارهن دفاعاً عن حرية وكرامة شعبنا.