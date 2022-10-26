وكالة الرأي الفلسطينية تشيلسي يتأهل وميلان في موقف صعب والريال يخسر وكالة الرأي الفلسطينية رونالدو يعود الى تدريبات مانشستر يونايتد وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة في مهمة مستحيلة وليفربول لحسم التأهل وكالة الرأي الفلسطينية أسعار العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش واقع الالتزامات المالية وارتباطها بالتأمين الصحي وكالة الرأي الفلسطينية 5 أعراض تحذيرية للسمنة لا تتجاهلها.. منها التعرق الزائد وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش مع مؤسسة أمان ماليزيا تسويق الأولويات الصحية لعام 2023 وكالة الرأي الفلسطينية كيف يؤثر الإجهاد المزمن على صحة دماغك؟ وكالة الرأي الفلسطينية بيوم المرأة الفلسطينية .. أكثر من 30 أسيرة بسجون الاحتلال
أخبار » الأسرة و المجتمع

كيف يؤثر الإجهاد المزمن على صحة دماغك؟

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:51

كيف يؤثر الإجهاد المزمن على صحة دماغك؟
كيف يؤثر الإجهاد المزمن على صحة دماغك؟

الإجهاد هو بالتأكيد جزء من الحياة والجميع على دراية به، يمكن أن يكون أكثر حدة ومتكررا بالنسبة لبعض الناس مقارنة بالآخرين، بينما قد لا يتمكن بعض الأشخاص من التعامل معه.

غالبًا ما يواجه الأشخاص غير القادرين على إدارة الإجهاد أو التعامل معه مواقف لا يمكن السيطرة عليها وغالبًا ما تؤدي إلى نتائج خطيرة وسلبية على صحتهم.

وفقا لموقع " verywellhealth " يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى تدمير صحة دماغك ولكن لا يزال الكثير من الناس غير مدركين لكيفية حدوث ذلك.

 طرق يمكن أن يؤثر الضغط النفسي بشكل كبير على صحتك
 
الإجهاد يمكن أن يتقلص دماغك
 
يؤدي الإجهاد المزمن إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول، وجدت الدراسات ارتفاع حجم الكورتيزول في الدماغ وانخفاض المادة الرمادية في قشرة الفص الجبهي (جزء الدماغ الذي يساعد في ضبط النفس والانتباه وما إلى ذلك، ويقلص المادة الرمادية وهو مركز المعالجة البصرية.

مخاطر تطوير المرض العقلي
 
يمكن أن يؤدي التوتر المستمر إلى الاكتئاب والقلق وأمراض عقلية أخرى ، مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD). يؤثر الإجهاد على الهرمونات والقلب والتمثيل الغذائي ، ويؤدي الإجهاد المزمن غير المُدار إلى تغييرات طويلة المدى في بنية الدماغ ووظيفته ، مما قد يؤدي إلى أمراض عقلية مختلفة.

الإجهاد المفرط يمكن أن يقتل خلايا الدماغ
وفقًا للباحثين ، يمكن أن تقتل الخلايا العصبية في الحُصين في الدماغ بسبب الأحداث المجهدة الشديدة التي يتعرض لها الإنسان. الحُصين هو جزء من الدماغ مسؤول عن إظهار المشاعر وامتلاك الذاكرة والتعلم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟