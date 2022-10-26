كيف يؤثر الإجهاد المزمن على صحة دماغك؟

الإجهاد هو بالتأكيد جزء من الحياة والجميع على دراية به، يمكن أن يكون أكثر حدة ومتكررا بالنسبة لبعض الناس مقارنة بالآخرين، بينما قد لا يتمكن بعض الأشخاص من التعامل معه.

غالبًا ما يواجه الأشخاص غير القادرين على إدارة الإجهاد أو التعامل معه مواقف لا يمكن السيطرة عليها وغالبًا ما تؤدي إلى نتائج خطيرة وسلبية على صحتهم.

وفقا لموقع " verywellhealth " يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى تدمير صحة دماغك ولكن لا يزال الكثير من الناس غير مدركين لكيفية حدوث ذلك.

طرق يمكن أن يؤثر الضغط النفسي بشكل كبير على صحتك



الإجهاد يمكن أن يتقلص دماغك



يؤدي الإجهاد المزمن إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول، وجدت الدراسات ارتفاع حجم الكورتيزول في الدماغ وانخفاض المادة الرمادية في قشرة الفص الجبهي (جزء الدماغ الذي يساعد في ضبط النفس والانتباه وما إلى ذلك، ويقلص المادة الرمادية وهو مركز المعالجة البصرية.

مخاطر تطوير المرض العقلي



يمكن أن يؤدي التوتر المستمر إلى الاكتئاب والقلق وأمراض عقلية أخرى ، مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD). يؤثر الإجهاد على الهرمونات والقلب والتمثيل الغذائي ، ويؤدي الإجهاد المزمن غير المُدار إلى تغييرات طويلة المدى في بنية الدماغ ووظيفته ، مما قد يؤدي إلى أمراض عقلية مختلفة.

الإجهاد المفرط يمكن أن يقتل خلايا الدماغ

وفقًا للباحثين ، يمكن أن تقتل الخلايا العصبية في الحُصين في الدماغ بسبب الأحداث المجهدة الشديدة التي يتعرض لها الإنسان. الحُصين هو جزء من الدماغ مسؤول عن إظهار المشاعر وامتلاك الذاكرة والتعلم.