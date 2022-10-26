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لافتة مناصرة لغزة خلال مباراة ضمن دوري أبطال أوروبا

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:36

لحظة رفع اللافتة
لحظة رفع اللافتة

فلسطين المحتلة - الرأي

رفع عدد من جماهير منتخب "باريس سان جيرمان" الفرنسي، لافتة لمساندة فلسطين، قبل انطلاق مباراة الفريق في الجولة الخامسة من مجموعات رابطة الأبطال الاوروبية أمام فريق "مكابي حيفا" الإسرائيلي.

وكتب على اللافتة التي رفعتها الجماهير مساء أمس الخميس، "غزة قائمة الذات.. غزة تقاوم.. فلسطين حرّة"، بالإضافة إلى رفع أعلام فلسطين، وذلك من قبل "تجمّع مجموعات أولتراس باريس".

ولاقت اللافتة تفاعلاً إيجابياً من قبل المتابعين ومساندي القضيّة الفلسطينية الذين تداولوا الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بما قامت به الجماهير الباريسية أمام الفريق الإسرائيلي.

في ذات السياق، رفع جمهور نادي "سيلتك" الإسكتلندي كعادتهم يافطة في مباراتهم أمام "شاختار" الأوكراني خلال دوري أبطال أوروبا، كتب عليها :"متضامنين مع نابلس فلسطين حرة".

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