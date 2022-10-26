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الاحتلال ينكّل بشابين أثناء اعتقالهما في الخليل

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:36

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إفادات لشابين تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الهيئة أن الأسير زيد عوض (20عاماً) من بلدة يطا في الخليل تعرض للضرب أثناء الاعتقال، حيث قام أحد الجنود بضربه بفوهة البندقية على ظهره وهو يحاول الخروج من السيارة.

وقالت "حضر جنديان وأجلساه على الأرض، ثم حضر 4 جنود آخرين وانهالوا عليه بالضرب بواسطة الأيدي والأرجل، وتم تقييد يديه وتعصيب عينيه ليترك على الأرض لغاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل".

وأضافت "بقي حارس كان يقوم بضربه باستمرار ثم أحضر إلى حاجز "حاجاي" وترك هناك في البرد الشديد حتى العاشرة صباحاً ليقتادوه إلى مركز "تحقيق عتصيون" ولا يزال هناك.

وأفادت الهيئة أنه تم الاعتداء أيضاً على الأسير إبراهيم أبو إدريس (18عاماً) من مدينة الخليل، بعدما نصبت قوات الاحتلال كمين له من الخلف وقاموا بضربه بالبندقية على رأسه فسقط على الأرض وقام جندي آخر بضربه مرة أخرى على رأسه.

وأشارت إلى أنه تم إحضاره إلى حاجز شارع الشهداء ومكث هناك قرابة الساعتين ثم نقل إلى "حاجز جعبرة" وبقي واقفًا في المطر لمدة ساعتين ثم نقل إلى مستشفى وهناك قام الطبيب بفحصه إلا أنه لم يقدم له أي علاج ثم أُحضر إلى "عتصيون" وما زال يقبع هناك.

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