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الاحتلال يهدم 3 منازل غرب أريحا

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أريحا - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة منازل في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت ثلاثة منازل، إحداهما قيد الإنشاء، وتقدر مساحة كل واحد منها بنحو 150 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.

وقالت المصادر، إن المنازل الثلاثة تعود لكل من: عبد الفتاح امين أبو صالح، وعبد الحميد النتشة، وعادل ابراهيم محمد عطية.

وتتعرض قرية الديوك التحتا إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.

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