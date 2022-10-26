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العدل تزور نقابة العاملين في حظائر الحيوانات والمسالخ ومحال بيع اللحوم

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:37

العدل تزور نقابة العاملين في حظائر الحيوانات والمسالخ ومحال بيع اللحوم
العدل تزور نقابة العاملين في حظائر الحيوانات والمسالخ ومحال بيع اللحوم

غزة- الرأي
زارت لجنة الرقابة الإدارية والمالية على النقابات بوزارة العدل مقر نقابة العاملون في حظائر الحيوانات والدواجن والمسالخ ومحلات بيع اللحوم وذلك في إطار جولاتها الرقابية المستمرة على النقابات العاملة في محافظات قطاع غزة.

وقامت اللجنة برئاسة الباحثة القانونية أ. سعاد الشيخ وعضوية كلاً من المراقب الإداري أ. خليل أبو سليمان والمراقب المالي أ. محمود أبو كميل بالاطلاع على ملفات وأنشطة النقابات ومتابعتها قانونياً وإدارياً، كما يتم الاطلاع على السجلات الادارية والمالية وكان بالاستقبال المدير الاداري / ايمن دلول.

ويذكر أن لجنة الرقابة المالية والإدارية شكلت لمتابعة عمل النقابات، وتدقيق التقارير الإدارية والمالية الصادرة عنها، وإجراء الرقابة الإدارية والمالية عليها وفقاً للقانون والتشريعات السارية، للتأكيد من عدم مخالفة النقابات لقانون النقابات ولائحته التنفيذية، والأنظمة والتعليمات المنظمة لعملها.

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