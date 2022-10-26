الاحتلال يقتحم مدرسة بالقدس بحثاً عن المنهاج الفلسطيني

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، مدرسة في مدينة القدس المحتلة، برفقة طواقم ما تسمى "دائرة المعارف" الإسرائيلية.

وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدرسة الإيمان في المدينة وأجرت عمليات تفتيش في حقائب الطلاب للبحث عن المنهاج الفلسطيني.

وقالت مديرة المدرسة: "إن جنود وعناصر الاحتلال فتشوا حقائب الطلاب وصوروها، مؤكدة أن الاقتحام أثار الخوف الشديد لدى الطلاب".

بدوره، أوضح والد أحد طلاب المدرسة، أن الأهالي حضروا بعد اقتحام المدرسة كي يحموا أبنائهم، مبيناً أنهم عبروا عن رفضهم استباحة المدارس ما أدى لحدوث مشادات كلامية.

وأشار إلى أن الاقتحام يهدف إلى تدمير المدرسة التي تعتبر من أقوى المدارس في مدينة القدس المحتلة ويسعى الاحتلال إلى تدميرها.

وتتعرض المدارس الفلسطينية في القدس المحتلة لحملة مضايقات مستمرة، من قبل بلدية الاحتلال، لمنعها من تدريس المنهاج الفلسطيني وفرض منهاج آخر محرف عليها.