الأسير "الطيطي" يواصل إضرابه لليوم التاسع

فلسطين المحتلة - الرأي

يواصل الأسير سبع منير الطيطي (33عاماً) من مخيم بلاطة بمدينة نابلس، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، داخل سجون الاحتلال احتجاجاً على عزله الانفرادي وحرمانه من "الكانتينا".

وذكرت هيئة شؤون الأسرى في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، أن الأسير "الطيطي" معزول في سجن "ريمون" منذ أكثر من شهر، وصدر بحقه حكماً بالسجن الإداري لمدة 6 شهور.

ولفتت إلى أن الأسير معتقل منذ العاشر من نيسان/ أبريل الماضي، وقبل أن ينتهي حكمه بثلاثة أيام جدد الاحتلال له الحكم لستة أشهر إضافية.

يشار إلى أن "الطيطي" هو شقيق الأسيرة أسيل الطيطي، التي اعتقلتها قوات الاحتلال في الثاني من تشرين الأول الجاري، أثناء زيارتها لشقيقها في سجن "ريمون"، بادعاء محاولة طعن إحدى السجانات.