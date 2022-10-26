الاحتلال يبعد الباحث المقدسي فخري أبو دياب عن الأقصى

القدس المحتلة- الرأي

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، إبعاد عضو لجنة الدفاع عن سلوان، الباحث فخري أبو دياب عن المسجد الأقصى المبارك، ومحيط البلدة القديمة لمدة أسبوع قابل للتجديد، وذلك بعد استدعائه للتحقيق اليوم الأربعاء.

في الوقت نفسه دهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في بلدة الطور، شرق القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أربعة شبان من بدّو شمال غربي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من، أحمد نبيل أبو عيد، وعبد الله الشيخ، وإبراهيم أبو عيد، ومحمد عامر حميدان، بعد دهم منازلهم وتخريب محتوياتها.

وأشارت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتادت الشبان الأربعة إلى جهة مجهولة للتحقيق معهم بحجة أنهم مطلوبون لديها.

وتشهد مُدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حالةً من الغضب الشعبي والتوتر الملحوظ، رفضًا واستنكارًا لاعتداءات قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، وقيامهم بحملة اعتقالات متكررة، في ظل صمتٍ عربي مخزٍ عن لجم الاحتلال لوقف ممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين.