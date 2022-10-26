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مستوطنون يستولون على 100 دونم في الأغوار

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:01

الضفة الغربية- الرأي

استولى مستوطنون على عشرات الدونمات من أراضي المواطنين شرقي خلة مكحول بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن المستوطنين استولوا على مئة دونم من أراضي خلة مكحول وبدأوا أعمال تجريف فيها لتحويلها لمستوطنات زراعية.

وأضاف أن الأراضي تعود لعائلات من طوباس، وكانت مغلقة بأوامر عسكرية منذ سنوات لكن المستوطنين بدأوا مؤخراً في تسويتها.

وحذر دراغمة من أن مخططات الاحتلال والمستوطنين لا تقف عند حد معين بل إنها تمتد لتطال عشرات آلاف الدونمات من أراضي الأغوار.

وأوضح أن الاحتلال أقام ست بؤر استيطانية جديدة في الأغوار الشمالية، وثلاثة في الوسطى والجنوبية، وخاصة في خربة الفارسية حيث يستولي المستوطنون على آلاف الدونمات ويمنعون الفلسطينيين من استخدامها.

وكان مستوطنون قد شرعوا قبل أيام بأعمال تجريف في منطقة العويسات شرقي خلة مكحول، في أراضي مملوكة بالطابو لمواطنين لا يتمكنون من الوصول إليها منذ عشر سنوات بسبب مضايقات الاحتلال ومستوطنيه.

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