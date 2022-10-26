وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق البوابة الحديدية على مدخل حارس غرب سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يستولون على 100 دونم في الأغوار وكالة الرأي الفلسطينية " الأسرى" تثمّن قرار "الحكومي" بصرف راتب للمقطوعة رواتبهم وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم تظاهرة شبابية دعمًا لمدينة القدس وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تطلق حملة زيارات لعدة مؤسسات إعلامية وكالة الرأي الفلسطينية " العمل الحكومي" تصدر عدة قرارات خلال جلستها الأسبوعية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يبعد الباحث المقدسي فخري أبو دياب عن الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية شركة الكهرباء: فصل خط جباليا من الداخل المحتل الأحد وكالة الرأي الفلسطينية الإدارة العامة للمعابر: إتلاف تمور فاسدة في معبر كرم أبوسالم وكالة الرأي الفلسطينية 29 طفلاً شهيدًا منذ بداية العام الجاري
أخبار » الأخبار الفلسطينية

نقابة الأطباء بالضفة تعلن العصيان الطبي الشامل

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:19

رام الله - الرأي

أعلنت نقابة الأطباء بالضفة الغربية المحتلة العصيان الطبي الشامل وإيقاف الخدمة الطبية في جميع المؤسسات والمرافق الصحية الحكومية والخاصة والأهلية ابتداء من صباح غدٍ الخميس، إلى حين سحب قرار الرئيس القاضي بحل النقابة.

وأكدت النقابة في بيان لها مساء اليوم، شطب وسحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم وعلى رأسهم رئيس النقابة السابق نظام نجيب.

ودعت النقابة جميع الأطباء إلى عدم التعاطي مع مشروع القرار بقانون تحت طائلة المسؤولية.

وقالت النقابة إنها ستخاطب المؤسسات والفصائل وتضعها أمام مسؤولية فقدان مقر النقابة التاريخي في القدس واستيلاء الاحتلال عليه كما حدث مع مؤسسات ومقرات أخرى.

وأعلنت النقابة أنها ستبدأ تنظيم اعتصامات مفتوحة في جميع المدن ومخاطبة الجهات الدولية الطبية والحقوقية وسفراء الدول وممثلي الصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي ووضعهم بصورة الوضع الحرج، وما يترتب عليه من خطر حقيقي بانهيار المنظومة الصحية وما قد يمس جموع الأطباء وعائلاتهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟