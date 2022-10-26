نقابة الأطباء بالضفة تعلن العصيان الطبي الشامل

رام الله - الرأي

أعلنت نقابة الأطباء بالضفة الغربية المحتلة العصيان الطبي الشامل وإيقاف الخدمة الطبية في جميع المؤسسات والمرافق الصحية الحكومية والخاصة والأهلية ابتداء من صباح غدٍ الخميس، إلى حين سحب قرار الرئيس القاضي بحل النقابة.

وأكدت النقابة في بيان لها مساء اليوم، شطب وسحب مزاولة المهنة من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في المرسوم وعلى رأسهم رئيس النقابة السابق نظام نجيب.

ودعت النقابة جميع الأطباء إلى عدم التعاطي مع مشروع القرار بقانون تحت طائلة المسؤولية.

وقالت النقابة إنها ستخاطب المؤسسات والفصائل وتضعها أمام مسؤولية فقدان مقر النقابة التاريخي في القدس واستيلاء الاحتلال عليه كما حدث مع مؤسسات ومقرات أخرى.

وأعلنت النقابة أنها ستبدأ تنظيم اعتصامات مفتوحة في جميع المدن ومخاطبة الجهات الدولية الطبية والحقوقية وسفراء الدول وممثلي الصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي ووضعهم بصورة الوضع الحرج، وما يترتب عليه من خطر حقيقي بانهيار المنظومة الصحية وما قد يمس جموع الأطباء وعائلاتهم.