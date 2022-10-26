"عرين الأسود" تكشف تفاصيل العملية الأخيرة في نابلس

نابلس- الرأي

كشفت مجموعات عرين الأسود، مساء اليوم، عن تفاصيل الكمين الذي نصبه مقاتليها في استدراج قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، قبل عملية اقتحام المدينة.

وأوضحت عرين الأسود، في بيان لها، أن مقاتليها اكتشفوا القوة الخاصة التي تسللت إلى أطراف البلدة القديمة في نابلس، حيث تم القضاء عليها، من خلال إطلاق دفعات نارية كثيفة ومتتالية وتفجير عبوات كانت مزروعة سابقاً.

وأضاف البيان، أن مقاتلي العرين استدرجوا القوة الخاصة، وقاموا بتفريق المُقاتلين بالأحواش داخل البلدة القديمة وضرب الاحتلال من الأجناب والمؤخرة، مبيناً أن الفاصل الزمني كان بينهم وبين الاحتلال عشر دقائق لانسحاب القائد وديع الحوح ومن معه وما أخره إلا بعض التجهيزات النهائية لتفخيخ المكان.

وأكدت عرين الأسود في البيان، فشل الاحتلال في تصفية قادة ومقاتلي العرين وعدم حصولهم على أي معلومة أثناء المعركة، معتبرة أن الاحتلال ينسج الروايات ويكذب على شعبه كما يكذب دائما ويوزع قتلاه ومصابيه على حوادث الدهس.

كما أكدت لجماهير شعبنا أن مجموعة عرين الأسود بخير، وأدرفت قائلة": سنمضي قدماً لأن وصايا الشهداء مقدسة، فإن مضى وديع فهناك ألف وديع ومقاتلينا بألف خير، أما لجيش البامبرز نقول كما قلنا لكم أثناء الاشتباك ونحن نحاصر نخبتكم وسنرى من سيحاصر من".