الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت أمر شمال الخليل ما لا يقل عن 19 مواطنًا معظمهم من الفتية والشبان، وأفرجت عن معظمهم لاحقا.

وفي رام الله، اعتقلت القوات كلا من: أحمد علان من بيتونيا، وأحمد أبو زايد، وعلي الدين البرغوثي، وشقيقه علاء الدين، وثائر البرغوثي، وجميعهم من عابود، وشادي الغليظ وشقيقه محمد من مخيم الجلزون.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين: براء شلطف من عراق التايه، وسلطان اللوز من المدينة.

كما اعتقلن أحمد أبو الهيجا من اليامون غرب جنين، فيما اعتقل نضال نصري، وأدهم فراج من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين: محمد بدوان من بدو، وأحمد الحداد من عناتا.