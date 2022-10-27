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"عرين الأسود" تنفي تسليم مقاتليها لأيّ جهة أمنية

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:48

نابلس - الرأي

نفت مجموعة "عرين الأسود" شائعات طلبها من جهة أمنية أو رسمية أن تتسلم بعض مقاتليها.

وقالت المجموعات في بيانٍ مقتضب الليلة، "إنَّ مجموعة عرين الأسود لم تطلب من أيّ جهة رسمية أو أمنية مع كل التقدير أنّ تتسلم أياً من مقاتليها".

وأضافت "أن من يقوم بتسليم نفسه من المقاتلين هذا قراره وخياره لا نناقشه به"، مُطالبةً المواطنين بوقف تداول الشائعات وعدم الإساءة لأيّ مُقاتل سلَّم نفسه.

وتابعت: "نعود ونكرر أنَّ العرين بألف خير وفضل من الله ونقول إن كان أبو صالح وعبود وإبراهيم والوديع والمبسلط وأدهم والدخيل قد مضوا، فإنَّ المنتظرين الصادقين كُثر".

وختمت بيانها قائلة: "نقول لكم مرةً أخرى لا نريد أنّ نرى على وجوهكم أيّ لحظة حزن فنحن نستمد قوتنا منكم، وهذه أيام مباركة يُميز الله بها الخبيثَ من الطيب".

وكانت معلومات تداولت عن تسليم أحد أبناء عرين الأسود نفسه للأجهزة الأمنية، بدعوة حمايته والحفاظ على حياته.

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