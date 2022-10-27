الصحة: نجاح أول عملية زراعة صمام لخفض ضغط العين

غزة- الرأي

نجح الطاقم الطبي في مستشفى العيون الحكومي للعيون في غزة، في إجراء عملية أول زراعة ناجحة لصمام خفض ضغط العين، لطفلة بعمر عام ونصف.

وأفاد المدير الطبي للمستشفى استشاري أول طب وجراحة العيون د. حسام داود، أن هذه العملية تجرى لأول مرة في القطاع الحكومي، وبكوادر طبية، لافتاً الى انه كان في السابق تحول هذه الحالات للعلاج بالخارج.

ويشير أبو داوود أن مرض ضغط العين ( الجلوكوما أو الماء الأسود) من الأمراض صعبة العلاج في مجال العيون و يوصف بأنه "السارق الصامت" للنظر كناية على تأثيره على العصب والنظر تدريجياً من غير شعور المريض وعادة ما يكتشف متأخراً.

من جانبه، أوضح استشاري جراحة العيون ورئيس وحدة الأطفال والحول في مستشفى العيون د. عبد الله الكاشف، الذي أجرى العملية أن الطفلة كانت تعاني من مياه زرقاء خلقية ثانوية، تبين بعد عمل فحص الطفلة تحت البنج وجود ارتفاع في ضغط العين، موضحاً أنه اتخذت الطواقم الطبية قرار بإجراء لها عملية زراعة صمام لخفض ضغط العين.

وأشاد مدير المستشفى د. ماجد حمادة بكفاءة الطواقم الطبية المحلية منوها انه تم تدريبهم وصقل مهاراتهم من خلال الابتعاث والانتساب لبرامج متخصصة في طب وجراحة العيون.

يذكر أن مستشفى العيون أدخلت خدمة زراعة القرنية بجدارة واقتدار الطواقم المحلية بعد نجاح ما يزيد عن 15 عملية زراعة قرنية، مشيدا بدور أهالي قطاع غزة ومساهمتهم في توفير القرنيات من خلال التبرع، ودعا إلى تعزيز ثقافة العطاء والبذل عند المواطنين من خلال الإقدام على التبرع بالقرنيات بعد الوفاة.