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مقاومون يستهدفون موقعاً عسكرياً جنوب غرب جنين

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:26

جنين- الرأي

قالت مصادر عبرية، إن مقاومين استهدفوا موقعاً لجيش الاحتلال قرب جنين، فجر اليوم.

وذكرت أن مقاومين أطلقوا النار نحو موقع عسكري قرب مستوطنة "مافو دوتان" جنوب غرب جنين.

وأشارت إلى أن المقاومين انسحبوا من المكان بسلام.

وقبل ساعات من عملية إطلاق النار قرب "مافو دوتان"، استهدف مقاومون حاجز الجلمة قرب جنين بالعبوات محلية الصنع "كواع".

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار نحو قوة من جيش الاحتلال قرب مدخل بلدة بيتا جنوب المدينة، الليلة الماضية.

وأعلنت مصادر عبرية، عن إصابة مستوطنين في عمليات رشق حجارة في مناطق مختلفة بالضفة.

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