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أخبار » الأسرة و المجتمع

الشاي يحميك من أمراض خطيرة

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:27

الشاي يحميك من أمراض خطيرة
الشاي يحميك من أمراض خطيرة

أكدت دراسة صينية حديثة أن شرب 4 أكواب من الشاي الأسود أو الأخضر، يوميا، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة، أهمها القلب والسكتة الدماغية والسكري.
وأفاد الموقع الإلكتروني ويب ميد، بأن تناول الإنسان لـ 4 أكواب من الشاي الأسود أو الأخضر أو شاي "أولونغ" بشكل يومي، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة، على رأسها السكري من النوع الثاني بنسبة 17% على مدى عقد كامل، وكذلك القلب والسكتة الدماغية.

ونقل الموقع الإلكتروني عن الباحث في جامعة ووهان الصينية للعلوم والتكنولوجيا، شيا ينغ لي، أنه بإمكان الإنسان تقليل الإصابة بأمراض مختلفة بشيء بسيط، عن طريق تناول 4 أكواب من الشاي الأسود، ومن أهم هذه الأمراض، السكري من النوع الثاني بنسبة 17% على مدى عقد كامل، وكذلك القلب والسكتة الدماغية.

وأشارت الدراسة الصينية التي شملت أكثر من مليون شخص بالغ في 8 دول مختلفة إلى أن فوائد شرب الشاي متعددة كلما شرب الإنسان المزيد من الأكواب، لافتة إلى أن خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني قد انخفض بنسبة 4% عند تناول 1- 3 أكواب من الشاي يوميا، وتزيد تلك النسبة مع زيادة عدد الأكواب.

ولم تقف نتائج الدراسة الحديثة عند هذا الحد، بل أوضحت أن تناول كوبين من الشاي الأسود أو أكثر، يوميا، يقلل من خطر الوفاة الإجمالي بنسبة 9 - 13% بين 498 ألف شخص في المملكة المتحدة، وذلك خلال فترة 14 عاما مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا الشاي.

ولفتت نتائج الدراسة الصينية إلى أن الشاي يقلل مخاطر الإصابة بسرطان.

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