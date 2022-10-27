وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف توأم السفينة الرائدة الشهيرة "فاسا" في قاع بحر البلطيق وكالة الرأي الفلسطينية فلسطين تحصد 6 ميداليات ملونة في البطولة العربية للشطرنج بسوريا وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة في مهمة مستحيلة وليفربول لحسم التأهل وكالة الرأي الفلسطينية انتر ميلان وليفربول وبورتو لثمن النهائي وبرشلونة وأتلتيكو يودعان البطولة وكالة الرأي الفلسطينية يوروبا ليغ: يونايتد يترقب عودة رونالدو وروما للحفاظ على آماله وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة و5 إصابات في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الشاي يحميك من أمراض خطيرة وكالة الرأي الفلسطينية مقاومون يستهدفون موقعاً عسكرياً جنوب غرب جنين وكالة الرأي الفلسطينية هل يتسبب نقص فيتامين (د) في الطبيعة العدوانية؟ وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: نجاح أول عملية زراعة صمام لخفض ضغط العين
أخبار » عجائب وطرائف

اكتشاف توأم السفينة الرائدة الشهيرة "فاسا" في قاع بحر البلطيق

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:05

اكتشاف توأم السفينة الرائدة الشهيرة "فاسا" في قاع بحر البلطيق
اكتشاف توأم السفينة الرائدة الشهيرة

يوجد في قاع البحر بالقرب من ستوكهولم العديد من السفن القديمة التي أغرقت لتكون حاجزا يمنع اقتراب أسطول العدو المحتمل.

وأعلن علماء الآثار السويديون، في مؤتمر صحفي، أنهم عثروا على بقايا السفينة Äpplet "Derzhava" الرائدة في القرن السابع عشر في قاع بحر البلطيق بالقرب من مدينة فاكسهولم (Vaxholm) القريبة من ستوكهولم.

ويقول يم هانسون، عالم الآثار في متحف التاريخ البحري: "نحن على يقين من أن هذه السفينة هي" Derzhava"، ولا يمكن أن يكون أي شيء آخر. ومن جانبه يقول لارس هانسون مدير المتاحف الحكومية لتاريخ الملاحة والنقل، يعد هذا الاكتشاف "أحد أكبر الاكتشافات الأثرية التي تحققت تحت الماء منذ فترة طويلة جدا". و سيقوم علماء الآثار في الربيع بتوثيق حطام السفينة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد.

والسفينة "Derzhava" هي تؤام السفينة الحربية الشهيرة "Vasa"، الموجودة حاليا في متحف يحمل نفس الأسم، ويعتبر أحد المعالم السياحية المهمة في العاصمة السويدية. وسوف يساعد الديكور المتميز لهيكل السفينة علماء الآثار البحرية بإثبات أن هذه البقايا تعود للسفينة "Derzhava".

اكتشاف توأم السفينة الرائدة الشهيرة 
السفينة "فاسا" في المتحف
وتجدر الإشارة، إلى أن علماء الآثار اكتشفوا عام 2019 بقايا سفينتين، اعتقدوا أن إحداها تعود للسفينة "Derzhava". ولكن بعد دراستها بصورة مفصلة، اتضح أنها تعود للسفينتين "Apollo" and "Maria" التي كانت أصغر حجما من "Derzhava".

المصدر: tass

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟