وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي: لجنة طواريء الشتاء تعقد اجتماعها الأول لعام 2023 وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يتفقد نيابتَي الاستئناف والنقض وسرايا نيابة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية مثقفون يوقعون ميثاق شرف لمواجهة التطبيع الثقافي مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تكرم الفائزين في مسابقة التميز المخبري لعام" ٢٠٢٢" وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: مخزون القمح والدقيق في قطاع غزة كافٍ وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنظم ورشة عمل حول "سلامة المرضى والجراحة الأمنة" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنظم ورشة عمل حول "سلامة المرضى والجراحة الأمنة" وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تنظم حفل اختتام دورة "إعداد مدربين TOT" وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2379) الخميس 27 أكتوبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية "بيوتٌ عثمانية" السياحة والآثار تعيد لأروقتها روح الحضارة
أخبار » الأخبار الحكومية

الاقتصاد: مخزون القمح والدقيق في قطاع غزة كافٍ

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:24

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي، أن مخزون القمح والدقيق في قطاع غزة كافٍ.

وطمأن الزريعي خلال لقائه بأصحاب المطاحن والقمح بمقر الوزارة اليوم الخميس، المواطنين بتوفر مخزون الدقيق والقمح في القطاع ولا يوجد أي مشكلة في ذلك.

واستمع من أصحاب المطاحن، لآخر تطورات أسعار القمح والدقيق في ظل الأزمات التي يعيشها العالم وسبل المحافظة على استقرار الأسعار.

 وأوضح الزريعي أن طواقم الوزارة تعمل على مدار الساعة في مراقبة الأسعار والمحافظة على توفر المخزون السلعي بشكل كافي من كافة السلع.

من جهته، قال مدير عام شركة مطاحن السلام عبد الدايم عواد، إن مطاحن الدقيق والقمح تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وأضاف عواد، أن المطاحن تتدارس مع الوزارة زيادة المخزون الاستراتيجي ليكون كافياً لحاجة المواطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟