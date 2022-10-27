العدل تناقش قانون الخدمة المدنية ببرنامج "إعرف حقك"

غزة- الرأي

تواصل وزارة العدل بالتعاون مع اذاعة الرأي الحكومية تقديم حلقات برنامجها الإذاعي "إعرف حقك" والذي يهدف لنشر الوعي بالقضايا القانونية.

وتناولت الحلقة السادسة عشر والأخيرة من البرنامج قانون الخدمة المدنية الفلسطيني وبعض بنوده ونصوصه الرئيسية ومنها مهام ديوان الموظفين العام، الفئات الوظيفية الواردة في قانون الخدمة المدنية، شروط شغل الوظيفة الحكومية وآلية التعيين في الوظائف الحكومية وغيرها باستضافة أ. دعاء بُرهُم مساعد قانوني في وزارة العدل.

وتناولت أ. بُرهُم التعريف بقانون الخدمة المدنية، ومهام ديوان الموظفين العام، وتقسيمات الفئات الوظيفية، ومعايير التعيين في الوظائف الحكومية، والمقصود بفترة التجربة بالنسبة للموظف، وتقدير مراتب الأداء للموظفين، وسلم رواتبهم.

وتحدثت أيضاً عن واجبات ومحظورات الموظف، والعقوبات التأديبية، والإجازات المستحقة للموظفين وأسباب انهاء خدمة الموظفين.

وتعتمد وزارة العدل في خطتها على نشر التوعية القانونية لكافة أفراد المجتمع الفلسطيني، من خلال سلسة من الأنشطة والبرامج المختلفة والتي منها برنامج "إعرف حقك".

وللتعريف ببرنامج "إعرف حقك"، فهو برنامج إذاعي تطلقه وزارة العدل هدفه نشر الوعي القانوني والثقافة الحقوقية للجمهور الفلسطيني، ويبث البرنامج كل يوم أربعاء من كل أسبوع عبر أثير إذاعة الرأي FM98، ويتناول كافة تخصصات وزارة العدل بالإضافة للتعريف بمصطلحات قانونية يجدر بالمواطنين الإلمام بها.

