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ضمن حملة "الفجر العظيم"

دعوات للحشد والرباط بالمسجد الأقصى غدًا الجمعة

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:43

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

انطلقت دعوات فلسطينية ومقدسية، اليوم الخميس، للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك غداً الجمعة، وذلك ضمن حملة الفجر العظيم.

وأكدت الدعوات على أهمية مشاركة أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل في صلاتي الفجر والجمعة، لنصرة مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومدينة القدس المحتلة التي تتعرض لمخططات تهويد متواصلة من قبل الاحتلال والمستوطنين.

وقالت الدعوات: "يا حماة الأرض والمقدسات هبّوا نصرة للأقصى (..)، يا من قدمتم الغالي والنفيس نصرة لمسرى نبيكم ومدينتكم المقدسة، الأقصى ينتظر حشدكم ورباطكم في ساحاته".

وشددت على أهمية مواصلة الرباط في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بهدف إفشال مخططات الاحتلال وزعران المستوطنين.

يشار إلى أن الآلاف من الفلسطينيين استجابوا يوم الجمعة الماضي، لنداء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي، وعدد آخر من مساجد الضفة الغربية.

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