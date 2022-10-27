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"القسام" تزف أحد عناصرها استشهد متأثراً بجروحه

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:37

الشهيد التلباني
الشهيد التلباني

غزة – الرأي:

زفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أحد عناصرها من محافظة دير البلح وسط قطاع غزة، عقب استشهاده متأثراً بجروح أصيب بها العام الماضي.

ونعت الكتائب في بيانها العسكري الشهيد محمد عودة يوسف التلباني (32عاماً) من مسجد الدعوة بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وبينت الكتائب أن "التلباني" استشهد الخميس متأثراً بجروحه التي أصيب بها بعد استهداف شقته السكنية خلال معركة سيف القدس، ليلتحق بزوجته وابنته.

وقالت ""يمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وأضافت "نسأل الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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