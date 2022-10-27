"نصر الله": المقاومون بالضفة والقدس سيُغيرون المعادلة

بيروت - الرأي

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أن المقاومين في الضفة والقدس سيغيرون المعادلة وصولاً للنصر على الاحتلال الإسرائيلي من خلال عملياتهم البطولية.

ووجه "نصر الله" مساء اليوم الخميس، التحية إلى المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وذلك خلال كلمة له عقب اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي.

وقال نصر الله في خطابه: "كل التحايا للمقاومين الأبطال في الضفة الغربية والقدس لا سيما نابلس وجنين وشعفاط وبقية المدن".

وأضاف "التحية للشهيد عدي التميمي الذي تحول عنوانا للجيل الذي سيصنع النصر وكل التحايا لعرين الاسود وكتيبة جنين وإخوانهم".