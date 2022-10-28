تقديم التقرير الأممي حول جرائم الاحتلال خلال عدوان 2021

فلسطين المحتلة - الرأي

قدمت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرها اليوم الجمعة، للجنة الثلاثية والذي تتهم فيه الاحتلال بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة في أيار 2021.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن التقرير الذي أُعِد برئاسة المفوضة السابقة لمجلس حقوق الإنسان "ناوي بيلاو" واتهمت الكيان بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.

وقالت المسؤولة السابقة للجنة في كلمة ألقتها أمام اللجنة إن "إسرائيل" خلّدت الاحتلال وتمارس سياسة الضم للأرض، مشيرةً إلى أنه قد حان الوقت لتحميل الاحتلال مسؤولية جرائمه.

وأضافت "تبين لنا أن أفعال إسرائيل في الضفة الغربية غير معدة لأغراض أمنية ولكنها ذريعة لزيادة أطماعها في الأراضي الفلسطينية ولم نلاحظ أي خطوة إسرائيلية على الأرض والتي ترمي لإنهاء احتلالها".

وأشارت إلى أن "إسرائيل" تتنكر لحل الدولتين وتصريحات قادتها مؤخراً توضح سعيهم إلى تحويل الاحتلال إلى دائم.

ترجمة | صفا