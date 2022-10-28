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كيف تتجنب الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد؟

28 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:23

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مع تقلبات الطقس تتزايد الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد، وهناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها مساعدة جسمك على محاربة ومنع نزلات البرد والأنفلونزا، والطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الأنفلونزا هي التطعيم كل عام، فى هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، بحسب موقع "Health".

أفضل 10 طرق لتجنب نزلات البرد والأنفلونزا
-اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون النظيف أو يمكنك استخدام معقم اليدين 
-تجنب لمس وجهك يمكن أن يؤدي لمس عينيك وأنفك وفمك بسهولة إلى إصابة جسمك بالبرد أو الأنفلونزا.
-قم بتغطية العطس والسعال بمنديل أو كم القميص - وليس بيديك.
-تجنب الاتصال بالمرضى.
-شرب الكثير من السوائل.
-استرخي واحصل على قسط وافر من الراحة إن الحصول
على جدول نوم منتظم فعال بشكل خاص ضد الأنفلونزا.
-مارس التمارين الهوائية بانتظام.
-تناول الأطعمة التي تعزز جهاز المناعة مثل الفاكهة والخضراوات والزبادي ويعد اتباع نظام غذائي متوازن جزءًا أساسيًا من البقاء بصحة جيدة.
-لا تشارك أي أغراض شخصية ، لا سيما الأشياء التي تتلامس مع سوائل الجسم ، مثل أواني الأكل ، أو أكواب الشرب ، أو أي شيء يمكن استهلاكه ، أو معدات اللياقة البدنية.
أحد أفضل الأشياء التي يمكننا القيام بها هو الحصول على لقاحات الإنفلونزا والحصول على لقاحات كورونا المعززة.
تتمثل الاستراتيجية الأولى الجيدة لتجنب الإصابة بالمرض في تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة والحصول على نوم جيد وتقليل التوتر.
 

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