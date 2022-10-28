"التخطيط والتطوير" بالشرطة تفتتح دورة تدريبية في "لغة الإشارة للصم"

غزة-الرأي

افتتحت دائرة التدريب بوحدة التخطيط والتطوير في الشرطة دروةً تدريبية في "لغة الإشارة للصم"، وذلك بالتعاون مع جميعة أطفالنا للصم في مقرها غرب مدينة غزة، بمشاركة "17" ضابطاً من ضباط شرطة محافظة غزة والمباحث العامة والشرطة النسائية.

وأوضح مدير دائرة التدريب بوحدة التخطيط والتطوير المقدم أحمد مقبل أن الدورة تهدف للارتقاء بالكادر الشرطي وخاصة العاملين في أماكن تقديم الخدمة للمواطن.

وبيّن المقدم مقبل أن الدورة تتناول عدد من المحاور العملية أبرزها، تعليم وإكساب المشاركين لغة الإشارة للصم، وتسهيل التواصل واستقبال الشكوى من قبل أصحاب الإعاقة السمعية وسهولة التعامل معهم خلال تقديم الخدمة.

وأشار إلى أن الدورة تستمر مدة "شهر" بواقع "24" ساعة تدريبية سيتعرف خلالها الضباط المشاركين في الدورة على فنون التعامل مع فئة المعاقين سمعياً بلغة الإشارة.

ولفت مدير دائرة التدريب بوحدة التخطيط والتطوير في الشرطة إلى أن الدورة تأتي ضمن الخطة التشغيلية لجهاز الشرطة من أجل تحسين وتطوير أداء كافة منتسبي الشرطة في العلوم الإدارية والقانونية والأمنية.