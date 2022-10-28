وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يشيد بتضامن جماهير باريس سان جيرمان مع فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تحظر 16 تطبيق "أندرويد" شهيرا وكالة الرأي الفلسطينية الفرق بين طرق تشغيل Windows 10 فى الوضع الآمن وكالة الرأي الفلسطينية طريقة إيقاف تشغيل الوضع الصامت على أيفون ومميزاته وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية ابدأ يومك بتناول دقيق الشوفان وعين الجمل وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مستوطنة بعد رشقها بالحجارة غربي رام الله وكالة الرأي الفلسطينية "التخطيط والتطوير" بالشرطة تفتتح دورة تدريبية في "لغة الإشارة للصم" وكالة الرأي الفلسطينية 6 أطعمة طبيعية تساعد على تطهير الجسم من المخاط وكالة الرأي الفلسطينية كيف تتجنب الإصابة بالأنفلونزا ونزلات البرد؟
أخبار » الأخبار الحكومية

"التخطيط والتطوير" بالشرطة تفتتح دورة تدريبية في "لغة الإشارة للصم"

28 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:34

111
111

غزة-الرأي

افتتحت دائرة التدريب بوحدة التخطيط والتطوير في الشرطة دروةً تدريبية في "لغة الإشارة للصم"، وذلك بالتعاون مع جميعة أطفالنا للصم في مقرها غرب مدينة غزة، بمشاركة "17" ضابطاً من ضباط شرطة محافظة غزة والمباحث العامة والشرطة النسائية.

وأوضح مدير دائرة التدريب بوحدة التخطيط والتطوير المقدم أحمد مقبل أن الدورة تهدف للارتقاء بالكادر الشرطي وخاصة العاملين في أماكن تقديم الخدمة للمواطن.

وبيّن المقدم مقبل أن الدورة تتناول عدد من المحاور العملية أبرزها، تعليم وإكساب المشاركين لغة الإشارة للصم، وتسهيل التواصل واستقبال الشكوى من قبل أصحاب الإعاقة السمعية وسهولة التعامل معهم خلال تقديم الخدمة.

وأشار إلى أن الدورة تستمر مدة "شهر" بواقع "24" ساعة تدريبية سيتعرف خلالها الضباط المشاركين في الدورة على فنون التعامل مع فئة المعاقين سمعياً بلغة الإشارة.

 ولفت مدير دائرة التدريب بوحدة التخطيط والتطوير في الشرطة إلى أن الدورة تأتي ضمن الخطة التشغيلية لجهاز الشرطة من أجل تحسين وتطوير أداء كافة منتسبي الشرطة في العلوم الإدارية والقانونية والأمنية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟