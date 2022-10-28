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أخبار » الأسرة و المجتمع

ابدأ يومك بتناول دقيق الشوفان وعين الجمل

28 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:38

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تناول الطعام الصحيح يمنع فقدان الذاكرة ويحسن الوظيفة الإدراكية، فهناك بالفعل الكثير من الطعام الذي يمكنك تناوله على مدار اليوم لإطعام عقلك وتحسين أدائك المعرفي، والمفتاح هو التأكد من حصولك على هذه العناصر الغذائية باستمرار ، وفى السطور القادمة سنقدم لك أفضل أطعمة الإفطار لمنع فقدان الذاكرة لبدء يومك بشكل صحيح، وفقا لما نشره موقع " eatthis".
 
دقيق الشوفان
 
يمكن أن يوفر الشوفان العديد من الفوائد الصحية مثل تقليل الالتهابات، والمساعدة في إدارة مستويات الجلوكوز ، وتحسين صحة الأمعاء ويمكن أن يساعد محتواها العالي من الألياف أيضًا في المساهمة في تحسين صحة الدماغ.
وجدت دراسة حديثة من جامعة تسوكوبا أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، ويقترح خبراء التغذية إضافة طبقات مثل بذور الكتان إلى الشوفان للحصول على دفعة أكبر للدماغ لأن ، بذور الكتان هي مصدر ممتاز لحمض ألفا لينولينيك (ALA) ، وهو دهون صحية تعزز وظيفة القشرة الدماغية.
 
عصير البنجر 
يعتبر البنجر خيارًا ممتازًا عندما تحاول تحسين صحة دماغك،إذا كنت لا تحب المذاق ، فقم برميها في عصير مع الفاكهة والزبادي لإخفاء النكهة، يمكن أن تزيد النترات الطبيعية في البنجر من تدفق الدم إلى عقلك ، مما يحسن الأداء العقلي.
 
توت
سواء أكنت تضيفها إلى دقيق الشوفان ، أو وعاء الزبادي اليوناني ، أو تناولها بشكل عادي ، فإن التوت البري هو خيار إفطار مفيد لأولئك الذين يحاولون رعاية عقولهم، تدعم الأبحاث وظيفة التوت البري كحماية ضد مرض الزهايمر ، ومن المحتمل أن تكون التأثيرات المفيدة بسبب مركبات الفلافونويد الخاصة بها ، والتي ثبت أنها تحسن من إدراك الدماغ .
 
عين الجمل
تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في المكسرات في وظيفة غشاء الخلية والتواصل بين الخلايا ، لذا حاول تناولها في الزبادي أو كعنصر جانبي، يحتوي عين الجمل أيضًا على البروتين وفيتامين هـ ومضادات الأكسدة المفيدة التي يُعرف عنها أنها تساعد في تقليل الالتهاب وإبطاء عملية الشيخوخة ، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لتحسين الصحة العامة والشيخوخة.
 
البيض
وأخيرًا ، فإن وجبة الإفطار الأساسية هذه ليست لذيذة ومتعددة الاستخدامات فحسب ، بل يمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز صحة دماغك، بالإضافة إلى كونه مليئًا بالبروتين ، والذي يمكن أن يحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم طوال اليوم ، يحتوي صفار البيض على مجموعة من العناصر الغذائية مثل الكولين (الضروري لصحة الدماغ) وأحماض أوميجا 3 الدهنية ( رهيبة المضادة للالتهابات) .
 
 

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