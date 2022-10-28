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حماس تنعى شهيديْ نابلس وتدعو الأجهزة الأمنية لاقتفاء أثرهم

28 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:10

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نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، شهيديْ الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال الاسرائيلي  على حاجز حوارة الليلة الماضية، الشهيد المجاهد ملازم أول: عماد أبو رشيد (47 عامًا)، والشهيد المجاهد مساعد: رمزي سامي زَبَارَة (35 عامًا)، وهما من ضباط جهاز الدفاع المدني.

ودعت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة كل منتسبي الأجهزة الأمنية وكل من يحمل السلاح إلى اقتفاء أثر الشهيدين البطلين في الدفاع عن أبناء شعبنا، وتوجيه الرصاص نحو العدو الذي أوغل في دماء أبنائنا وتدنيس أقصانا ومقدساتنا.

وأكدت الحركة أنّ نابلس اليوم ومخيم عسكر القديم وكل حارات ومخيمات وقرى فلسطين، ترسم خط المقاومة والاشتباك مع العدو بالنار والمواجهة، وتبعث برسالة التحدي للاحتلال بأن الدم بالدم، وأن سيف القدس نصرة للأقصى ما زال مشرعاً.
 

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