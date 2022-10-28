جماهير نابلس تشيع جثماني الشهيدين "أبو رشيد وزبارة"

فلسطين المحتلة - الرأي

شيعت جماهير غفيرة في محافظة نابلس اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين عماد أبو رشيد (47 عاما)، ورمزي سامي زبارة (35 عاما)، إلى مقبرة الشهداء بمخيم عسكر.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس بجنازة عسكرية، باتجاه دوار المدينة، ثم كل إلى منزله في المخيم، ومن ثم إلى مسجد عباد الرحمن للصلاة عليهما هناك.

وارتقى الشهيدان اللذان يعملان في صفوف جهاز الدفاع المدني التابع للسلطة الفلسطينية بالضفة المحتلة، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن "أبو رشيد" أصيب برصاص الاحتلال الاسرائيلي في البطن والصدر والرأس، وأعلن عن استشهاده.

وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة عن استشهاد زَبَارَة (35عاما) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في القلب، في ذات المكان.