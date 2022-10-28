وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يهاجون قاطفي الزيتون شمال رام الله وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 شبان من شمال غرب رام الله وكالة الرأي الفلسطينية 4 إصابات إثر 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة التنفيذية لخدمات الأورام تناقش تكاملية الخدمة و توحيد أليات العمل وكالة الرأي الفلسطينية "عياش" يشارك في حفل ختام دورة المدربين المستوى الثالث C وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يشيد بتضامن جماهير باريس سان جيرمان مع فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تحظر 16 تطبيق "أندرويد" شهيرا وكالة الرأي الفلسطينية الفرق بين طرق تشغيل Windows 10 فى الوضع الآمن وكالة الرأي الفلسطينية طريقة إيقاف تشغيل الوضع الصامت على أيفون ومميزاته وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية عمل معبر رفح البري خلال الأسبوع الماضي
أخبار » الأخبار الفلسطينية

50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

28 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:17

الضفة المحتلة-الرأي:

أدى نحو 50 ألف مصل، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية المشددة.

واكتظت ساحات المسجد الأقصى وباحاته بآلاف المصلين، الذين قدموا من محافظات الضفة بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي العام 48.

وخرج المصلون عقب الصلاة في مسيرة اسناد لأهالي نابلس في ظل الحصار المتواصل عليها من قبل الاحتلال لأكثر من أسبوعين، وتنديدا بالعدوان المتواصل على أبناء شعبنا.

وردد المشاركون في المسيرة الشعارات المنددة بعدوان الاحتلال، والمساندة لأهالي نابلس، ورفعوا لافتات تندد بالإساءة للرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم- من قبل المستوطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟