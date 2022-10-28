50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

الضفة المحتلة-الرأي:

أدى نحو 50 ألف مصل، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية المشددة.

واكتظت ساحات المسجد الأقصى وباحاته بآلاف المصلين، الذين قدموا من محافظات الضفة بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي العام 48.

وخرج المصلون عقب الصلاة في مسيرة اسناد لأهالي نابلس في ظل الحصار المتواصل عليها من قبل الاحتلال لأكثر من أسبوعين، وتنديدا بالعدوان المتواصل على أبناء شعبنا.

وردد المشاركون في المسيرة الشعارات المنددة بعدوان الاحتلال، والمساندة لأهالي نابلس، ورفعوا لافتات تندد بالإساءة للرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم- من قبل المستوطنين.