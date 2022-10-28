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الاحتلال يعتقل شابين قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل

28 تشرين أول / أكتوبر 2022 04:36

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابين على حاجز عسكري قرب المسجد الابراهيمي في البلدة القديمة من الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حمودة المهوش، وأسامة الرجبي، على حاجز "160" العسكري قرب الحرم الإبراهيمي.

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