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عشرات الإصابات خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

28 تشرين أول / أكتوبر 2022 04:40

الضفة المحتلة-الرأي:

أصيب طفل (14 عاما)، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، وتنديدا بجرائم الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال عقب انطلاق المسيرة مباشرة، أطلقوا خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة طفل بعيار معدني في الظهر، والعشرات بالاختناق.

وأشارت إلى أن المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب، تلبية لدعوات حركة "فتح" لتصعيد المقاومة الشعبية تنديدا بجرائم الاحتلال في نابلس ومحافظات الوطن.

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