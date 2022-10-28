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التشريعي: مرسوم عباس الأخير باطل دستوريًا وقانونيًا

28 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:57

غزة- الرأي:

قال المجلس التشريعي الفلسطيني: "إن المرسوم الصادر عن منتهي الولاية محمود عباس باطل دستورياً وقانونياً وهو تجاوز لكل الحدود الوطنية والقانونية ويشكل امتدادا لنهج الهيمنة والتفرد وامعانا في انتهاك الدستور الفلسطيني".

واعتبر التشريعي في بيانٍ له أن المرسوم استكمال للانقضاض على السلطة القضائية وتقويضها لاسيما وانه سبق بجُملة من الاجراءات التعسفية فاقدة المشروعية، ويعد استكمالا لضرب مبدأ الفصل بين السلطات المكفول بالمادة ٢ من القانون الأساسي ويعتدي بشكل صارخ على استقلال السلطة القضائية المقرر بموجب المادة ٩٧ من القانون الأساسي الفلسطيني.

وتابع: "لا يزال منتهي الولاية محمود عباس يقوم بخطوات أحادية مرفوضة ومدانة للاستفراد بالقرار الفلسطيني والاستئثار بجميع السلطات، الأمر الذي يستدعي من الكل الفلسطيني وقفة جادة لوقف هذا السلوك الخطير الذي يهدف لتدمير المشروع الوطني وهدم النظام السياسي الفلسطيني".

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