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فوائد زبدة الفول السودانى عديدة.. منها تقوية العظام

29 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:06

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يمكن أن تساعد زبدة الفول السوداني في إنقاص الوزن، علاوة على فوائدها الصحية الأخرى، وفي هذا التقرير نتعرف على فوائد زبدة الفول السوداني وكيفية تضمينها في نظامك الغذائي، بحسب موقع "Health" .

الفوائد الصحية لزبدة الفول السوداني

1. فقدان الوزن

تحتوي زبدة الفول السوداني على حوالي 180-210 سعرًا حراريًا لكل وجبة، لكن الحقيقة هي أن تناول زبدة الفول السوداني يقلل الجوع مما يؤدي لاحقًا إلى فقدان الوزن.

 تحتوي أيضاً على مزيج جيد من الألياف (2.6 جم / حصة) والبروتين (7-8 جم / حصة) التي تحافظ على الشعور بالشبع لفترة أطول ، لذلك ينتهي الأمر بتناول كميات أقل بشكل عام.

2. جيدة للقلب

تحتوي زبدة الفول السوداني على مادة تعرف باسم حمض الكوماريك p والتي تساعد في تعويض الضرر الذي يلحق بالخلايا المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تحتوي زبدة الفول السوداني أيضًا على دهون غير مشبعة أكثر من الدهون المشبعة مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. تقوي العظام

يوجد الكالسيوم والحديد بكثرة في زبدة الفول السوداني والتي تعتبر حيوية لنقل الأكسجين في الدم وتعزيز صحة العظام وقوتها.

كيفية تناول زبدة الفول السوداني وإدراجها في نظامك الغذائي اليومي:
1. زبدة الفول السوداني باللبن

امزج زبدة الفول السوداني بالحليب إن تناول عصير زبدة الفول السوداني في وجبة الإفطار سيعزز معنوياتك طوال اليوم أو يمكنك أيضًا تناوله قبل التمرين والذي سوف ينشطك بما يكفي لإكمال روتين التمرين.

2. زبدة الفول السوداني مع الخبز

انشر بعض زبدة الفول السوداني على خبز القمح الكامل الغني بالألياف واستفد من فوائدها في إنقاص الوزن. 

3. استخدم زبدة الفول السوداني بدلاً من الزبدة العادية

يمكن أن تكون زبدة الفول السوداني بديلاً رائعًا للزبدة الصفراء العادية التي تتناولها كل يوم بالمقارنة مع الزبدة التي أساسها الحليب فهي تحتوي على سعرات حرارية أقل ولا تحتوي على دهون ضارة. 

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