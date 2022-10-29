ما هي الوحمة عند الأطفال وما أبرز أنواعها وأشكالها؟

الوحمة هي العلامة التي تظهر في الجسم أو الوجه وهى علامة موجودة على جلد الكثير من الأطفال حديثي الولادة، ويمكن للطفل أن يصاب بالوحمات إما قبل الولادة أو بعد الولادة بقليل.



وحسب ما ذكره مركز السيطرة على الأمراض يطلق على أحد أكثر أنواع الوحمات شيوعًا ورم وعائي، الأورام الوعائية عبارة عن مجموعة من الأوعية الدموية الدقيقة التي تنمو في منطقة معينة من الجلد - وهذا هو سبب ظهورها عادة باللون الأحمر أو الأرجواني، الأوعية الدموية عبارة عن أنابيب صغيرة تحمل الدم عبر الجسم.



لا أحد يعرف سبب تجمع الأوعية الدموية معًا، لكن من الجيد معرفة أن معظم الوحمات ليست علامة على أي نوع من المرض وعادة لا تؤذي على الإطلاق كثير من الأطفال حديثي الولادة لديهم هذه الوحمات على أجسادهم ، وهذه الوحمات هي من أوعية دموية أوسع وعادة ما تختفي في وقت مبكر من الحياة.

أنواع الأورام الوعائية

ورم وعائي سطحي



أحد أنواع الورم الوعائي يسمى ورم وعائي سطحي، إذا كنت تعتقد أنه حصل على اسمه من الفاكهة ، فأنت على حق الورم الوعائي السطحي أحمر فاتح ويخرج من الجلد ، لذا فهو يشبه الفراولة قليلاً، و تختفي بعض الأورام الوعائية السطحية من تلقاء نفسها عندما يبلغ الطفل 5 سنوات من العمر، و تختفي جميع الأورام الوعائية السطحية تقريبًا من تلقاء نفسها بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الطفل حوالي 10 سنوات.



يوجد نوع آخر من الورم الوعائي تحت الطبقة الخارجية من الجلد، و يطلق عليه ورم وعائي عميق الكهف تعني "مثل الكهف" ، والكهوف عميقة في الأرض. لذا فإن هذا النوع من الوحمات يكون عميقًا تحت الطبقة الخارجية من الجلد وإنه منتفخ أكثر من ورم وعائي سطحي ولون مختلف، و ليس أحمر مثل الفراولة ، لكن أحمر مزرق أكثر.

البقع الدموية

نوع آخر من الوحمات هو البقعة الدموية (وهي من الأوعية الدموية الأوسع وليس من المزيد من الأوعية الدموية). هذا ليس منتفخًا أو مرتفعًا مثل ورم وعائي سطحي أو عميق - إنه مستوى مع الطبقة الخارجية من الجلد، بقعة الدم هي منطقة من الجلد تكون إما كستنائي (لون أحمر أرجواني) أو أحمر غامق حصل على اسمه من نبيذ بورت ، وهو نوع من النبيذ المارون الداكن، و عادة ما يكون الأطفال الذين يعانون من هذه البقع على الوجه والرقبة.



يمكن للأطباء في بعض الأحيان استخدام جراحة الليزر لعلاج الوحمات بحيث لا يمكن رؤيتها بنفس القدر من المهم أن تتذكر مع ذلك أن الوحمات ليست مشكلة كبيرة، وأن الأطفال الذين يعانون منها لا يختلفون عن الأطفال الذين لا يعانون منها.





