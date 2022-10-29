تعرف على فوائد الفواكه المجففة



نظرًا لأنه ليس من الممكن دائمًا تخزين الفاكهة الطازجة ، فمنذ العصور القديمة تم تجفيف الثمار أو تحويلها إلى مربى لحفظها، ويعتبر التجميد اليوم أفضل طريقة لحفظ الطعام، ولكن إذا قمنا أيضًا بتجميد الفاكهة، فإنها تفقد حالتها الأصلية الجيدة وتفقد جودتها ومظهرها لذلك، يتم تجفيفها بمجفف أو تعريضها للهواء.



الفاكهة المجففة هي الفاكهة التي تفقد الماء جزئيًا وتقلل من حجم الثمرة في عملية التجفيف. وإحدى المزايا الرئيسية للفواكه المجففة على الفاكهة الطازجة هي مدة صلاحيتها ؛ ويمكن تخزين الفاكهة المجففة لفترة طويلة دون تبريد.



وحسب ما ذكره موقع kouroshfoodsيتم تغيير العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة التي تمتص رطوبتها بواسطة أشعة الشمس أو الجهاز إلى حد ما ، ولكن هذا لا يعني أن القيمة الغذائية للفاكهة المجففة تنخفض قيمتها

وفيما يلي قائمة بالفواكه المجففة وفوائدها:

- مانجو مجففة

تحتوي المانجو المجففة على العناصر الغذائية وتقوي الأمعاء ، وهي سهلة الهضم للغاية ، كما أن تناول هذه الفاكهة مفيد للأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم بسبب احتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي والحديد، من المثير للاهتمام معرفة أن 100 جرام من المانجو توفر 15٪ من الاحتياج اليومي من فيتامين أ الضروري لضمان صحة العين وتقوية البصر.

- الخوخ غني بالحديد

من الفوائد الصحية المعروفة لفاكهة البرقوق غناها بالحديد، الحديد هو أحد المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم لتحسين التمثيل الغذائي لأن الفائدة الرئيسية والرئيسية للحديد في الجسم هي زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء. نقص هذا المعدن يؤدي إلى أعراض فقر الدم، لذلك من خلال تضمين البرقوق في نظامك الغذائي اليومي ، لن تقلق بعد الآن بشأن فقر الدم.

- الخوخ المجفف

يمكن استخدام الخوخ المجفف كأحد الفواكه المجففة المفيدة التي تعد مصدرًا ممتازًا للألياف. يقلل تناول الخوخ المجفف بانتظام من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكري والكوليسترول ، حيث إن الخوخ غني بفيتامين أ ومضادات الأكسدة ويساعد على تحسين الهضم، الحديد ضروري لتدفق الدم ، وفيتامين ج في هذه المكسرات يقوي جهاز المناعة.

- البرتقال المجفف لصحة القلب

البرتقال المجفف غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية للجسم. استهلاك هذه الفاكهة المجففة مفيد لصحة قلبنا. فيتامين ج (مضاد للأكسدة) يمنع امتصاص الجذور الحرة في الجسم وإغلاق الشرايين بالدهون يقوي البرتقال المجفف الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والمواد المغذية إلى الخلايا، يحسن البوتاسيوم الموجود في هذه الفاكهة المجففة من تدفق الدم إلى القلب ويقوي عضلة القلب، إن استهلاك هذا الجوز غير العادي يزيل قصور القلب ويسبب تحسين تدفق الدم إليه.

-كيوي مجفف

الكيوي المجفف مع فيتامين سي يقوي جهاز المناعة لدينا ضد الأمراض كما تعلم ، فيتامين سي الموجود في هذه الفاكهة هو ضعف كمية البرتقال الكيوي مع فيتامين سي يوفر بيئة جيدة للجسم لامتصاص الحديد نقص الحديد مرض شائع عند النساء يسبب نقص التركيز والاكتئاب والضعف الجسدي .

-فراولة مجففة

الفراولة المجففة غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف التي يمكن أن تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم. تساعد مضادات الأكسدة بالفراولة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول السيئ (LDL) ، والحفاظ على الكوليسترول الجيد وتحسينه ، وخفض ضغط الدم.

-أناناس مجفف

يمكن أن يساعد إنزيم البروميلين الموجود في الأناناس المجفف في تقليل التورم والكدمات والألم وتقليل فترة التئام الجروح الجراحية إن إنزيم البروميلين فعال في علاج وتقليل الالتهاب الناجم عن التهاب الأوتار (التهاب الأنسجة حول الوتر) ، وإجهاد الأربطة ، وغيرها من الإصابات والأضرار التي تصيب العضلات الصغيرة مثل جراحة الأذن والأنف والحنجرة.

-التين المجفف

يدخل الصوديوم إلى أجسامنا عادة عن طريق استهلاك الملح يؤدي الإفراط في تناول الملح وانخفاض تناول الأطعمة المحتوية على البوتاسيوم إلى ارتفاع ضغط الدم التين غني بالبوتاسيوم ومنخفض جدا في الصوديوم لذلك فهو يعتبر غذاء مناسب لمواجهة الآثار المدمرة لارتفاع ضغط الدم وكذلك يهدئ الأعصاب.

-التوت المجفف

الريسفيراترول هو فلافونويد مهم للغاية يوجد بكثرة في التوت المجفف ويؤثر بشكل مباشر على وظيفة آليات معينة في الأوعية الدموية ويقلل من خطر أنجيوتنسين الذي يسبب تضيق الأوعية الدموية يزيد الريسفيراترول من إنتاج أكسيد النيتريك الذي يوسع الأوعية الدموية. مع تقلص الأوعية الدموية ، ينخفض خطر الإصابة بجلطات الدم ومشاكل القلب اللاحقة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

-جوز الهند المجفف

يمكن أن يساعد جوز الهند المجفف في تحسين وظيفة الدماغ الصحية وتعزيزها يمكن تعزيز إنتاج الناقلات العصبية ، وكذلك المايلين ، من خلال بعض المواد الكيميائية الموجودة في لحم جوز الهند. لاحظ أنه في حالة تلف الميالين في خلايانا العصبية ، سنواجه مشاكل عصبية.

-مشمش مجفف

يحتوي المشمش على الكالسيوم. هذه المادة ضرورية لنمو العظام. لهذا السبب ، فإن استهلاك حبات المشمش يساعد في الحفاظ على صحة العظام وكذلك منع أمراض العظام والمشاكل الناجمة عن نقص الكالسيوم. يحتوي هذا الجوز المشهور أيضًا على كمية كبيرة من فيتامين ك ؛ فيتامين ك هو نوع من فيتامينات بناء العظام ونقصه يمكن أن يؤدي إلى كسور العظام.

-موز مجفف

المستويات العالية من حمض الفوليك في فاكهة الموز تزيد من مستوى حمض الفوليك لدى النساء الحوامل وتمنع عيوب الأنبوب العصبي في الجنين يعتبر الموز مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي الذي يقوي جهاز المناعة لدى النساء الحوامل ويزيد من امتصاص الحديد أثناء الحمل. الألياف الموجودة في هذه الفاكهة مفيدة للوقاية من الإمساك وعلاجه أثناء الحمل. كما أنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف ، مما يمنع النساء الحوامل من اكتساب الكثير من الوزن.