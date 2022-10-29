كيفية "فلترة" التعليقات الوقحة والمسيئة وغير اللائقة على انستجرام

كشفت منصة مشاركة الصور المملوكة لميتا ، انستجرام ، مؤخرًا عن بعض الميزات الجديدة لحماية المستخدمين ومنشئي المحتوى بشكل أفضل من طلبات الرسائل والتعليقات غير المرغوب فيها والمسيئة، وتتضمن هذه الميزات تحديث Hidden Words وخيارات حظر محسّنة والمزيد.

ما هي ميزة Hidden Words في انستجرام؟

قدم موقع التواصل الاجتماعي ميزة Hidden Words التي تمكن المستخدمين من تصفية المحتوى الضار تلقائيًا من تعليقاتهم وطلبات الرسائل. يدعي انستجرام أن المستخدمين الذين يقومون بتمكين Hidden Words للتعليقات يلاحظون 40 ٪ أقل من التعليقات التي يحتمل أن تكون مسيئة بشكل عام.



الكلمات المخفية هي قائمة بالكلمات والعبارات والرموز التعبيرية التي تخفي الكلمات إذا بدت غير لائقة أو مسيئة أو غير محترمة. باستخدام هذه الميزة ، لن تصادف أي محتوى ، بما في ذلك التعليقات على مشاركاتك أو الرسائل المتعلقة بالكلمات أو العبارات التي أخفيتها، إليك كيفية استخدام هذه الميزة للتخلص من الكلمات والعبارات المسيئة من حسابك على انستجرام:

1. افتح تطبيق انستجرام على جهاز Android أو iOS الخاص بك.

2. انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك عن طريق النقر على صورة ملفك الشخصي ، والتي تتوفر في أسفل اليمين.

3. اضغط على زر قائمة الخطوط الثلاثة الأفقية المتاح في أعلى اليمين.

4. انتقل إلى علامة التبويب "الإعدادات".

5. حدد خيار الخصوصية.

6. اضغط على خيار الكلمات المخفية.

7. ضمن علامة التبويب الكلمات والعبارات الهجومية ، قم بتشغيل خيارات إخفاء التعليقات والتصفية المتقدمة للتعليقات وإخفاء طلبات الرسائل.



ومع ذلك ، التعليقات المخفية ليست مرئية لأي شخص ، لكنها لا تزال تحتسب في إجمالي عدد التعليقات الخاصة بك.



يمكن إضافة الكلمات والعبارات والأرقام والرموز التعبيرية التي لا تريدها تحديدًا أن تظهر في التعليقات أو طلبات الرسائل إلى قائمة الكلمات والعبارات المخصصة. يمكنك تعديل هذه القائمة في أي وقت ، وسيتم إخفاء هذه الكلمات والعبارات من تعليقاتك أو طلبات الرسائل أو كليهما، إليك كيفية إضافة كلمات مخصصة إلى القائمة:

1. افتح تطبيق انستجرام على هاتفك.

2. اضغط على صورة ملفك الشخصي في أسفل اليمين.

3. اضغط على قائمة الخطوط الثلاثة الأفقية المتوفرة في أعلى يمين الشاشة.

4. انتقل إلى علامة التبويب "الإعدادات".

5. اضغط على خيار الخصوصية وانتقل إلى علامة التبويب الكلمات المخفية.

6. ضمن علامة التبويب الكلمات والعبارات المخصصة ، انقر فوق الزر إدارة الكلمات والعبارات المخصصة.

7. أدخل كلمات أو عبارات أو أرقامًا أو رموز تعبيرية معينة لا تريد رؤيتها في مربع النص.

8. قم بتشغيل مفتاح التبديل لإخفاء التعليقات وإخفاء طلبات الرسائل لتشغيل قائمة الكلمات المخصصة للتعليقات وطلبات الرسائل على التوالي.