وكالة الرأي الفلسطينية واتس آب يعمل على ميزة جديدة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر وكالة الرأي الفلسطينية كيفية "فلترة" التعليقات الوقحة والمسيئة وغير اللائقة على انستجرام وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على فوائد الفواكه المجففة وكالة الرأي الفلسطينية ما هي الوحمة عند الأطفال وما أبرز أنواعها وأشكالها؟ وكالة الرأي الفلسطينية فوائد زبدة الفول السودانى عديدة.. منها تقوية العظام وكالة الرأي الفلسطينية بذكرى مجزرة "كفر قاسم".. حماس: مجازر الاحتلال لن تسقط وكالة الرأي الفلسطينية 5 مباريات في دوري غزة اليوم السبت وكالة الرأي الفلسطينية بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يستهدف مطاردة ريال مدريد أمام فالنسيا بالدوري الإسباني وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول في تحدي جديد أمام ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

سناب شات يحصل على ميزات جديدة

29 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:24

111
111

أعلن القائمون على Snapchat أن مستخدمي الخدمات المدفوعة في التطبيق سيحصلون على ميزات جديدة ستجعل استعمال التطبيق أكثر متعة وعملية حسبما نقلت RT 
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مستخدمي خدمات +Snapchat المدفوعة ستتوفر لهم العديد من الميزات الجديدة، منها ميزة "Custom Notification Sounds" التي ستمكن المستخدم من تحديد نغمة خاصة لأصدقائه على التطبيق ليتمكن من معرفة المتصل به دون النظر إلى الهاتف أو الجهاز الذكي.
 
ومن الميزات المهمة التي سيحصل عليها المستخدمون أيضا ستكون ميزة Custom  Camera Color Border التي تساعدهم على تعيين ألوان محددة للخلفيات أثناء التقاط وتحميل الصور في التطبيق.
 
كما ستتوفر لمستخدمي التطبيق أيضا ميزة Custom Story Expiration التي تساعدهم على التحكم بالـ "القصص" التي ينشروها على صفحاتهم، وستمكنهم من مشاركة الصور واللقطات عبر هذه الخدمة لفترات محددة يعينونها يأنفسهم.
 
وسيحصل المستخدمون أيضا على رموز ووجوه تفاعلية جديدة لاستخدامها في ملفات تعريفهم الشخصية على التطبيق أو في الرسائل والمنشورات الخاصة بهم، كما ستتاح لهم العديد من الميزات الأخرى التي ستحسن إمكانية التحكم بواجهات الاستخدام.
 
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟