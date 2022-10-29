سناب شات يحصل على ميزات جديدة

أعلن القائمون على Snapchat أن مستخدمي الخدمات المدفوعة في التطبيق سيحصلون على ميزات جديدة ستجعل استعمال التطبيق أكثر متعة وعملية حسبما نقلت RT

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مستخدمي خدمات +Snapchat المدفوعة ستتوفر لهم العديد من الميزات الجديدة، منها ميزة "Custom Notification Sounds" التي ستمكن المستخدم من تحديد نغمة خاصة لأصدقائه على التطبيق ليتمكن من معرفة المتصل به دون النظر إلى الهاتف أو الجهاز الذكي.



ومن الميزات المهمة التي سيحصل عليها المستخدمون أيضا ستكون ميزة Custom Camera Color Border التي تساعدهم على تعيين ألوان محددة للخلفيات أثناء التقاط وتحميل الصور في التطبيق.



كما ستتوفر لمستخدمي التطبيق أيضا ميزة Custom Story Expiration التي تساعدهم على التحكم بالـ "القصص" التي ينشروها على صفحاتهم، وستمكنهم من مشاركة الصور واللقطات عبر هذه الخدمة لفترات محددة يعينونها يأنفسهم.



وسيحصل المستخدمون أيضا على رموز ووجوه تفاعلية جديدة لاستخدامها في ملفات تعريفهم الشخصية على التطبيق أو في الرسائل والمنشورات الخاصة بهم، كما ستتاح لهم العديد من الميزات الأخرى التي ستحسن إمكانية التحكم بواجهات الاستخدام.



