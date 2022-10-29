كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

غزة-الراي

ناقش قسم التدريب الميداني في كلية مجتمع الأقصى للدراسات المتوسطة خلال جولة تنسيقية على عدد من المؤسسات الحكومية الحاضنة لتدريب طلبة التدريب الميداني منها وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سبل تطويره بما يخدم مصلحة الطلبة.

بدوره، أكّد د. عثمان منسق قسم التدريب الميداني وقائم بمهام مساعد رئيس القسم أن نجاح التدريب الميداني وفعاليته تعتمد على التعاون بين الكلية والمؤسسات الحاضنة للتدريب وبناء جسور التعاون والشراكة بما يخدم المصلحة العامة.

وأوضح د . أن كليته تعتز بتعاونها مع مختلف الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات في المجتمع ، شاكرا دعمهم لطلبة وطالبات الكلية في مجال التدريب الميداني، مما يسهم في تنمية مهاراتهم المهنية وتأهيلهم لسوق العمل بالمجال.

من جانبه، تحدث د. تامر الأغا نائب مدير وحدة التخطيط في وزارة المالية ومسؤول عن توزيع الطلبة بجميع التخصصات في الوزارة أن وزارته تفتح ابوابها للطلبة في مساق التدريب الميداني وتحرص على خدمتهم ، منوها الى انه تم التوافق على العمل صياغة مذكرة تفاهم مع الكلية ووزارة المالية وتفعيل التعاون المشترك بين الطرفين.

من ناحيته ، أكد أ.منذر عبد الفتاح كراز نائب المدير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسؤول عن ملف التدريب على ضرورة توفير تعليمات ما قبل التدريب للمؤسسة قبل بدء التدريب لتحقيق المهارات المطلوبة منه.

وأوضح م. علي عكيلة مدير دائرة بناء القدرات في الانصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسؤول عن توزيع الطلبة على الأقسام في الوزارة أنه تم التوصل لمجموعة من التفاهمات الخاصة بتخصصات الطلبة وتوزيعهم