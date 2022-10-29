وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه في سلوان وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب بالرصاص وآخرين بالاختناق في العروب وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة السيدة رقية الأساسية "أ"للبنات تنظم فعالية بعنوان "لأنهم يستحقون" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تختتم دورة "الكتابة الإبداعية" لأمناء المكتبات وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد وكالة الرأي الفلسطينية هل تختلف كمية الزيت من معصرة لأخرى؟ .. المهندس الزراعي يجيب وكالة الرأي الفلسطينية "المعابر" تنشر إحصائية لأعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة و33 إصابة في 59 حادث سير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم الشمال تكرّم المربية الفاضلة يسرى عفانة لبلوغها سن العطاء وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تطلق مبادرة "لا تكن رقماً.. كن متميزاً"
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم جزء من منزله

29 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:30

غزة - الرأي:

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا على هدم جزء من منزله في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد المواطن عزام أبو عصب، بأن سلطات الاحتلال أجبرته على هدم جزء من منزله الذي يعيش فيه عشرة أفراد، في شارع صلاح الدين؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضح أن سلطات الاحتلال كانت قد أمهلته عشرة أيام، لهدم هذا الجزء من المنزل، والا يتحمل غرامات باهظة تقدر بنحو 30 ألف شيقل.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال أجبرت يوم أمس المواطن إياد الإمام على هدم جزء من منزله الذي تبلغ مساحته 130 مترا، ويعيش فيه ثمانية أفراد، في حي الطور شرق القدس المحتلة.

وعادة يضطر المقدسيون لهدم منازلهم ذاتيا، تجنبا لدفع غرامات مالية باهظة في حال هدمها الاحتلال، تصل أحيانا لمئات آلاف الشواقل.

ووفق التقرير النصف سنوي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإنسانية "أوتشا"، فقد هدمت قوات الاحتلال حوالي 300 منزل في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟