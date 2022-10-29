وزارة الأسرى : إدارة سجن الدامون تمنع الأسيرات من الاتصال بذويهن

غزة-الراي

قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة إن إدارة سجن الدامون فرضت عقوبة على الأسيرات بمنعهن من استخدام الهاتف العمومي للتواصل مع ذويهن.



وأوضحت الوزارة أن العقوبة فُرضت بعد تعرض الأسيرة أزهار عساف لتدهور في حالتها الصحية نتيجة الإهمال الطبي، حيث ماطلت إدارة السجن بنقلها للمستشفى لعدة ساعات، ما دفع الأسيرات لارجاع وجبة الغداء ظهر الخميس الماضي للضغط على إدارة السجن.



وأضافت الوزارة أن الأسيرات داخل سجن دامون يتعرضن لمعاملة سيئة وإهمال طبي مستمر وعزل انفرادي مستمر بحق الأسيرتين أزهار عساف ونوال فتيحة، وقد هددت الأسيرات باتخاذ خطوات تصعيدية واحتجاجية في حال استمرار الوضع الحالي.



جدير بالذكر ، أن إدارة السجن تمنح الأسيرات ساعة فقط أسبوعيا للتواصل هاتفيا مع عائلاتهن، فيقمن بتقسيمها بينهن بشكل يومي ليتمكنّ من سماع صوت ذويهن.

