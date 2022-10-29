وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شاباً بعد الاعتداء عليه في سلوان وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب بالرصاص وآخرين بالاختناق في العروب وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة السيدة رقية الأساسية "أ"للبنات تنظم فعالية بعنوان "لأنهم يستحقون" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تختتم دورة "الكتابة الإبداعية" لأمناء المكتبات وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد وكالة الرأي الفلسطينية هل تختلف كمية الزيت من معصرة لأخرى؟ .. المهندس الزراعي يجيب وكالة الرأي الفلسطينية "المعابر" تنشر إحصائية لأعداد الوافدين والمغادرين عبر منفذ بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة و33 إصابة في 59 حادث سير خلال الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية التعليم الشمال تكرّم المربية الفاضلة يسرى عفانة لبلوغها سن العطاء وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تطلق مبادرة "لا تكن رقماً.. كن متميزاً"
أخبار » أخبار الأسرى

وزارة الأسرى : إدارة سجن الدامون تمنع الأسيرات من الاتصال بذويهن

29 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:04

111
111

غزة-الراي 
قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة إن إدارة سجن الدامون فرضت عقوبة على الأسيرات بمنعهن من استخدام الهاتف العمومي للتواصل مع ذويهن.


وأوضحت الوزارة أن العقوبة فُرضت بعد تعرض الأسيرة أزهار عساف لتدهور في حالتها الصحية نتيجة الإهمال الطبي، حيث ماطلت إدارة السجن بنقلها للمستشفى لعدة ساعات، ما دفع الأسيرات لارجاع وجبة الغداء ظهر الخميس الماضي للضغط على إدارة السجن.


وأضافت الوزارة أن الأسيرات داخل سجن دامون يتعرضن لمعاملة سيئة وإهمال طبي مستمر وعزل انفرادي مستمر بحق الأسيرتين أزهار عساف ونوال فتيحة، وقد هددت الأسيرات باتخاذ خطوات تصعيدية واحتجاجية في حال استمرار الوضع الحالي.


جدير بالذكر ، أن إدارة السجن تمنح الأسيرات ساعة فقط أسبوعيا للتواصل هاتفيا مع عائلاتهن، فيقمن بتقسيمها بينهن بشكل يومي ليتمكنّ من سماع صوت ذويهن.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟