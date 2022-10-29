تعليم رفح يعقد لقاءً تدريبياً حول كيفية التعامل مع الأمراض المزمنة

غزة-الراي

عقدت مديرية التربية والتعليم برفح لقاءً تدريبياً لمعلمي الصحة حول كيفية التعامل مع الأمراض المزمنة، وذلك بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. سمير الحوراني، ومدير الدائرة الفنية أ. إسماعيل حرب، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. شحدة أبو محسن، ومشرفة الصحة أ. بشرى المصري، ومديرة مدرسة شهداء رفح الثانوية التي استضافت اللقاء أ. سهير الهمص، والحكيم مهند الزطمة.



بدوره، أكد المدير الإداري على أهمية هذا اللقاء الذي يوفر كافة المعلومات لمنسقي الصحة المدرسية من المعلمين حول كيفية التعامل مع الأمراض المزمنة مثل الربو والسكر والصرع وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ونقلها للطالب والمتابعة الفورية لأصحاب هذه الحالات.

و أوضح المدير الفني أن المديرية تهتم برفع كفاية العاملين حول الثقافة الصحية وتولي اهتماماً كبيراً للجانب الصحي في المدارس حفاظاً على صحة وحياة الطلبة، بل وتخصص غرفة صحية خاصة معدة بالأجهزة اللازمة في كل مدرسة.

