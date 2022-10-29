الأمم المتحدة: جيش الاحتلال قتل 118 فلسطينياً في عام 2022

وكالات-الرأي:

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قوات الاحتلال قتلت 118 فلسطينيا في الضفة المحتلة خلال العام الحالي.

وجاء ذلك على لسان متحدثة المفوضية رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي أسبوعي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية.

وأشارت شامداساني إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت زيادة مقلقة في الاشتباكات والعنف ضد المدنيين في المنطقة.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال تواصل استخدام العنف القاتل ضد الفلسطينيين، مضيفة: "قتل هذا العام 118 فلسطينيا بينهم 26 طفلا و5 نساء برصاص الجيش في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية".

وذكرت أن 3 فلسطينيين بينهم طفل قتلوا العام الجاري على يد مستوطنين يهود.