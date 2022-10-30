اعرفى أسباب تأخر المشي عند الأطفال

لا يبدأ جميع الأطفال المشي في نفس العمر، بعض الأطفال يبدأون مبكرًا في عمر 9 أشهر، والبعض الآخر يقترب من 18 شهرًا كلاهما طبيعي، يمكن أن يحدث المشي المتأخر لعدة أسباب، وفى السطور القادمة سنوضح أسباب تأخر المشى عند الأطفال، وفقًا لما نشره موقع "healthnews"

متى يمشي الأطفال؟

المشي هو نشاط يشعر به كل طفل، ومع ذلك، لن يمشي كل رضيع أو طفل صغير في نفس الوقت، يمشي بعض الأطفال مبكرًا في عمر 9 أشهر، قد لا يمشي بعض الأطفال حتى سن 18 شهرًا تقريبًا. كلاهما طبيعي.

في عام 2022، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إرشادات تنموية جديدة، وفقًا للإرشادات الجديدة، يجب على الطفل المشي دون مساعدة قبل نهاية 18 شهرًا، الأطفال الذين لا تظهر عليهم علامات المشي أو القدرة على القيام بذلك دون مساعدة يعتبرون متأخرين.

علامات تشير إلى أن طفلك قد يمشي قريبًا

بمجرد أن يصبح طفلك متحركًا، يمكن أن يكون المشي حول المنعطف، بينما يزحف العديد من الأطفال قبل أن يمشوا، ليس كلهم ​​يفعلون ذلك، سوف يزحف البعض، والبعض الآخر ينطلق، والبعض الآخر يتدحرج من مكان إلى آخر، هذا هو أحد أسباب إزالة الزحف من النقاط الرئيسية بواسطة مركز السيطرة على الأمراض. ليس كل الأطفال يفعلون ذلك.

ما الذي يسبب تأخر المشي عند الأطفال؟

يمكن أن تتسبب عدة أشياء في تأخر الأطفال في المشي في بعض الأحيان ، قد تكون هناك أسباب جسدية أو عقلية أو صحية.

الوراثة: يمشي بعض الأطفال متأخرين لمجرد أن الوراثة انتقلت من أحد الوالدين الذي تأخر في المشي أيضًا.

الشخصية: بعض الأطفال الصغار ليس لديهم الرغبة في المشي، بقدر ما يبدو هذا مضحكًا ، يتمتع بعض الأطفال بسمات شخصية قوية ولا يريدون القيام بأشياء معينة أثناء نموهم، يمكن ملاحظة ذلك غالبًا في الأطفال الذين لديهم أشقاء أكبر سنًا وهم راضون تمامًا عن السماح للآخرين بمساعدتهم.

الخدج : الأطفال الذين يولدون قبل الأوان يحققون مراحل نمو أبطأ من أقرانهم في نفس العمر، هذا هو المكان الذي يأتي فيه تتبع العمر بناءً على تاريخ الاستحقاق بدلاً من تاريخ الميلاد.

الصحة: ​​يمكن أن تسبب المشاكل الصحية تأخيرًا في المشي، يكون بعضها أقل وضوحًا عند الرضع حتى يكبروا بدرجة كافية لبدء الحركة، عند تأخير المشي ، تبدأ العلامات في الظهور.

البيئة: الطفل الذي لم يتعرض لبيئة مناسبة يمكن أن يتأخر في المشي. يمكن أن يكون هذا من أسباب متعددة أيضًا، الأطفال الذين كانوا رضعًا مرضى وغير قادرين على اللعب والاستكشاف قد لا يطورون المهارات الحركية الجسيمة اللازمة للمشي.

وبالمثل، فإن الأطفال الذين لم تُمنح لهم فرصة اللعب أو لديهم حركة محدودة سيواجهون نفس المشكلة. يحدث هذا في الأطفال المتروكين في المشاة، أو الحمالات، أو عربات الأطفال، أو الكراسي المرتفعة، أو القيود المماثلة التي تحد من الحركة لفترات طويلة.

المشاكل الصحية التي يمكن أن تؤخر المشي أو تمنعه

يمكن أن يكون تأخر المشي ناتجًا عن مشاكل صحية غير مرئية دائمًا على سبيل المثال ، يتسبب نقص التوتر في ضعف العضلات، يمكن أن يحدث هذا بسبب عدة أشياء مثل الحثل العضلي أو الشلل الدماغي، في حين أن هذه غالبًا ما يتم اكتشافها عند الرضع ، إلا أنها يمكن أن تسبب تأخرًا في المشي عند الأطفال الصغار.

يمكن أن تشمل الأمراض الأخرى:

متلازمة داون، متلازمة برادر ويلي، مرض تاي ساكس، متلازمة ويليامز

الكساح

إصابة بالرأس

الالتهابات العصبية