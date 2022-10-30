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انخفاض على درجات الحرارة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار

30 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:15

راي
راي

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائماً جزئياً الى صافٍ معتدل نهاراً، بارد ليلاً، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، والفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً في المناطق الجبلية بارداً نسبياً في بقية المناطق والفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف معتدل نهاراً بارد ليلا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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