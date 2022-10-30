تخلص من الوزن الزائد وتناول هذه الأطعمة



هل ترغب في التخلص من الوزن الزائد؟..هل تسعي لتحقيق أفضل المعادلات الصحية والتغذية للحصول علي جسم رشيق ومشدود؟..إذا عليك التعرف علي أفضل الأغذية التي تساهم بشكل كبير في مساعدتك لتحقيق حلمك وفقا لموقع “crowdyfan”.

-التفاح:

واحدة من الفواكه الأكثر استهلاكًا في العالم، فيحتل المرتبة الأولى في السلسلة الغذائية، ولذا نجد أن ما يقال عن تناول تفاحة واحدة يوميًا يغنيك عن الذهاب الطبيب صحيح، ولكن يمكن إضافة أن تناول واحدة من التفاح يفقدك الكثير من الوزن الزائد.



فالتفاح يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، ويحتوي علي أيضا علي فيتامين سي والبوتاسيوم ، وهو أمر ضروري للحفاظ على الصحة العامة، فتم إثبات البكتين ، وهو نوع من الألياف الغذائية الموجودة في تركيزات عالية من التفاح ، في الاختبارات للمساعدة في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الرغبة في تناول الطعام، ولذا يمكن تناول التفاح كوجبة خفيفة مغذية غنية بالألياف بدلا من إضافتها علي الزبادي أو وضعها علي أي بديل.

-بذور الكتان:

الكتان هو محصول مغذي وغني بالألياف وله استخدامات مختلفة، فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف ، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، بالإضافة إلى ذلك ، فهو صحي جدا للجسم حيث يوفر أحماض أوميجا 3 الدهنية التي قد تساعد في منع السمنة، اللجنين هو بوليمر معقد موجود في جدران خلايا العديد من النباتات ، بما في ذلك بذور الكتان، و تشير الأبحاث الحديثة إلى أن اللجنين قد يساعدك على خفض ضغط الدم وفقدان الوزن. من المعروف أيضًا أن بذور الكتان تساعد في قمع الشهية.

-الكرنب:

يعد من الخضروات الورقية الخضراء التي لها دور في التخلص من الوزن الزائد لأنه منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف ، ويحتوي علي مادة تمر ببطء عبر الجهاز الهضمي وتساعدك على الشعور بالشبع.

-البيض:

بالإضافة إلى كونه متعدد الاستخدامات ولذيذًا وسهل التحضير ، فإن البيض أيضًا اقتصادي، ويعد من أفضل الأطعمة الخارقة لإنقاص الوزن، ويمكن أن تساعدك الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض على إنقاص الوزن عن طريق تعزيز شعورك بالامتلاء ، وهو أمر مفيد لإنقاص الوزن لأن البيض يبقيك ممتلئًا لفترات أطول ، فإن تناول البيض على الإفطار يساعدك على قضاء وقت أقل بين الوجبات الرئيسية.