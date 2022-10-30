10 أطعمة يجب إضافتها لنظام أطفالك الغذائي لتحسين صحة دماغهم

إذا كان لديك أطفال ، فأنت بلا شك تريد أن تتأكد من أنهم يأكلون جيدًا حتى يتمكنوا من عيش حياة أكثر صحة ممكنة ، بما في ذلك نمو وعمل الدماغ ، وخلال السنوات الأولى من الحياة ، ينمو دماغ الطفل بسرعة، عندما يبلغ الطفل عامين ، ينمو دماغ طفلك إلى 80٪ من حجمه البالغ، خلال فترة المراهقة ، يستمر دماغ طفلك في التطور ، خاصة في قشرة الفص الجبهي ، والتي يشار إليها باسم "جوهر الشخصية" في الدماغ، هذا هو الجزء من الدماغ المسؤول عن الأنشطة التنفيذية مثل التخطيط والذاكرة واتخاذ القرار.



كل عنصر غذائي ضروري لنشاط الدماغ الصحي، كشفت الأبحاث أن بعض العناصر الغذائية والأطعمة تعزز نمو الدماغ وتعزز الوظيفة الإدراكية لدى الأطفال والمراهقين ، ندرج أفضل الأطعمة الفائقة لتحسين صحة دماغ طفلك، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

أضف هذه الأطعمة الفائقة إلى نظام طفلك الغذائي لتحسين صحة دماغه:

1. السمك

تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د الموجودة في الأسماك على حماية الدماغ من فقدان الذاكرة وتدهور القدرات المعرفية، السردين والتونة والسلمون كلها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية،كلما زاد عدد أوميجا 3 في أدمغة الأطفال ، زادت قدرتهم على التركيز.



2. التوت



الأنثوسيانين ، وهي مواد كيميائية نباتية مفيدة ، قد يوفر الأنثوسيانين عددًا من المزايا لصحة الدماغ ، وفقًا للعلماء، قد يكون لها تأثيرات مضادة للالتهابات ، وتحسن تدفق الدم إلى الدماغ ، وتحفز نمو خلايا عصبية جديدة ، وتعزز التعبير عن بروتينات معينة. يتضمن ذلك BDNF ، وهو عامل عصبي يلعب دورًا في الذاكرة والتعلم.



3. الخضروات الورقية

على الرغم من أنه قد يكون من الصعب تشجيع طفلك على استهلاك الخضار الورقية ، إلا أن الأبحاث تشير إلى أن هذه الخضار الغنية بالمغذيات ضرورية لنمو دماغ الأطفال، يمكنك إضافتها إلى نظامهم الغذائي عن طريق إضافتها إلى العصائر والعجة والسندويشات وما إلى ذلك، هناك مواد تحمي الدماغ في الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والخس ، بما في ذلك حمض الفوليك والفلافونويد والكاروتينات والفيتامينات E و K1.



4. الزبادي

يمكنك مساعدة صحة دماغ طفلك من خلال إعطائه الزبادي غير المحلى على الإفطار أو وجبة خفيفة غنية بالبروتين. يمكن العثور على اليود ، وهو فيتامين ضروري لنمو الدماغ والوظيفة الإدراكية ، في منتجات الألبان مثل الزبادي. وفقًا للدراسات ، فإن الأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا باليود هم أقل عرضة للإصابة بالضعف الإدراكي من الأطفال الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض اليود.



5. الفول



الفاصوليا فريدة من نوعها لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن إلى جانب الطاقة من البروتين والكربوهيدرات المعقدة والألياف، إذا كان الطفل يأكلهم مع الغداء ، فإنهم يصنعون وجبة دماغية رائعة لأنهم يحافظون على طاقة الطفل وقدرته العقلية طوال فترة الظهيرة.



6. الفول السوداني



بالإضافة إلى الثيامين ، الذي يساعد الدماغ والجهاز العصبي في استخدام الجلوكوز كوقود ، يعتبر الفول السوداني وزبدة الفول السوداني مصدرًا ممتازًا لفيتامين E ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحافظ على أغشية الخلايا العصبية.

7. البرتقال

يعد البرتقال فاكهة حمضيات شهيرة ومفضلة لدى الأطفال، يمكن تحسين الصحة العامة لطفلك ، بما في ذلك صحته المعرفية ، من خلال تناول البرتقال في نظامه الغذائي، هيسبيريدين وناريروتين هما مجرد نوعين من مركبات الفلافونويد الموجودة في البرتقال، قد يساعد تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد ، على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ ونشاط الأعصاب ، مما قد يحسن الأداء المعرفي.



8. الشوفان



يحتاج الأطفال إلى الطاقة أو تغذية الدماغ في الصباح ، والتي يوفرها الشوفان الكثير، يحافظ محتوى الألياف العالي في الشوفان على نشاط دماغ الطفل طوال اليوم الدراسي بأكمله، يمكن العثور على البوتاسيوم والزنك وفيتامين هـ وفيتامين ب وعناصر أخرى تدعم الأداء الصحي لأجسامنا وعقولنا بوفرة في الشوفان.



9. البيض

يشتهر البيض بكونه مصدرًا رائعًا للبروتين ، يحتوي صفار البيض أيضًا على كمية كبيرة من الكولين ، مما يساعد في تنمية الذاكرة.



10. الكاكاو

يعد الكاكاو أحد أكثر المصادر الغذائية وفرة لمضادات الأكسدة الفلافونويدية ، بما في ذلك الإبيكاتشين والكاتشين، تشير الأبحاث إلى أن هذه المواد قد تكون مفيدة لصحة الدماغ لأنها تتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ووقائية للدماغ، يتلقى الدماغ المزيد من الدم بفضل مركبات الفلافونويد الكاكاو ، والتي تعزز أيضًا المعالجة البصرية.

