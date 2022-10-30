تطبيق Google Messages يحصل على ميزة تشفير الرسائل على غرار واتس آب

تسعى جوجل لتحسين تطبيق Google Messages التابع لها قدر الإمكان، بما في ذلك سعيها لدعم التطبيق لـ RCS، حيث حصل تطبيق المراسلة الافتراضي من جوجل على بعض التغييرات التجميلية خلال الأسابيع القليلة الماضية ، وتشير التقارير الآن إلى أن جوجل توفر تشفيرًا شبيهًا بواتس آب للمحادثات الجماعية.



وكشف تقرير أن أحد المستخدمين تلقى "بشكل غير متوقع" رسالة مشفرة على تطبيق Google Message في مجموعة مكونة من 20 شخصًا، واكتشف لاحقًا أنه تم تمكين التشفير من طرف إلى طرف للدردشة الجماعية من خلال رسائل Google.



وبحسب ما ورد، من أجل الحصول على تشفير من طرف إلى طرف أثناء إرسال الرسائل النصية في مجموعة ، يجب تمكين التشفير من طرف إلى طرف لكل عضو، كما تم الإبلاغ أيضًا عن أن هذه الميزة قد تكون في المراحل الأولى من الاختبار.



ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5google ، أعلنت Google في مايو أن تطبيق الرسائل سيحصل على تشفير شامل لمحادثات مجموعة RCS في وقت لاحق من هذا العام ولكن في إصدار تجريبي مفتوح، وتجدر الإشارة إلى أن Google قدمت تشفيرًا شاملاً لـ RCS على رسائل Google في عام 2020 ، ومع ذلك ، فإن التشفير حاليًا مخصص فقط للمحادثات الفردية.



وعلاوة على ذلك، يتم دعم التشفير على معيار مراسلة RCS الجديد ، والذي أصبح متاحًا لجميع مستخدمي Android منذ عامين، وأدخلت Google الكثير من التغييرات على تطبيق الرسائل الافتراضي في الأسابيع الأخيرة، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، ورد أنها أضافت مؤشرات تشبه الإشارات بدلاً من مؤشرات الإرسال والمرسلة والتسليم والقراءة.



ويعرض التطبيق الآن علامة اختيار واحدة للرسائل المرسلة وعلامتي اختيار لأولئك الذين لم يتم تسليمهم إلى الجميع في المجموعة، وفي الرسائل الجماعية ، ستظهر إما إشارات محددة للأشخاص الذين رأوا الرسالة ، أو مؤشر بسيط "قراءة من قبل الكل"، وفي الدردشات الفردية ، سيظهر مؤشر علامتي اختيار محاطين بدائرة تحت قراءة الرسائل.







